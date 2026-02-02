Delhi Weather: सुबह-सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी, खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा और औसत AQI 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज किया गया। IMD के अनुसार, तड़के पालम और सफदरजंग दोनों स्थानों पर दृश्यता घटकर 100 मीटर रह गई। दिल्ली में एक्यूआई 188 रहा जबकि 21 केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 'मध्यम'...

CPCB के समीर ऐप के अनुसार, तीन निगरानी केंद्रों का एक्यूआई डेटा तत्काल उपलब्ध नहीं था जबकि लोधी रोड केंद्र में एक्यूआई 116 दर्ज किया गया, जो सभी केंद्रों में सबसे कम था। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है। वायु गुणवत्ता पूर्व-चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता अगले दो दिनों तक 'खराब' श्रेणी में रह सकती है जबकि अगले छह दिनों के लिए भी वायु गुणवत्ता के 'खराब' श्रेणी में रहने का अनुमान है।

IMD ने बताया कि सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है जबकि पालम में न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक 10.7 डिग्री सेल्सियस रहा। लोधी रोड और रिज सहित दिल्ली के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान 11 से 11.4 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान के 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान के 10 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है।