IMD Weather Alert: 26 जनवरी को दिल्ली में छाएंगे बादल या खिलेगी धूप? IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Weather Alert: देशभर में सोमवार को 26 जनवरी मनाई जाएगी। ऐसे में कर्तव्य पथ पर होने वाले भव्य परेड समारोह को लेकर लोगों में भारी उत्साह है, लेकिन इस बीच सबकी नजरें मौसम के मिजाज पर टिकी हैं। IMD के अनुसार, परेड के दिन बारिश की बाधा तो नहीं आएगी, लेकिन दर्शकों को कड़ाके की ठंड और कोहरे का सामना करना पड़ सकता है।

परेड के दिन कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

राहत की बात यह है कि 23 जनवरी को हुई बारिश के बाद अब रविवार तक मौसम साफ होने की उम्मीद है। 26 जनवरी को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि, सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा दृश्यता (Visibility) को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की चेतावनी दी गई है, जिससे परेड देखने आने वाले दर्शकों को भारी ठंड महसूस होगी।

पहाड़ों पर बर्फबारी और नया पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विभाग ने ऐसा संकेत भी दिया है कि 26 जनवरी के अगले दिन यानि 27 जनवरी से एक और Western Disturbance सक्रिय होगा। इसे लेकर जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ मौसम फिर से करवट ले सकता है।

शीतलहर और कोहरे का अलर्ट

IMD ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 25 और 26 जनवरी को कड़ाके की शीतलहर चलने की आशंका है। मध्य भारत और गुजरात में भी अगले 48 घंटों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है।