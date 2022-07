दार्जिलिंग में दिखा ममता का अनोखा अंदाज, सड़क किनारे स्टॉल लगाकर बच्चों को परोसी ‘पानी पुरी'

दार्जिलिंगः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से जुड़ने का अभिनव तरीका अपनाते हुए दार्जिलिंग के दौरे के दौरान मंगलवार को सड़क किनारे एक स्टॉल पर पानी पुरी बनाई और बच्चों एवं पर्यटकों को उसे परोसा।

