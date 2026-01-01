देवरिया में शराब की दुकान के पास व्यक्ति पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में शराब की एक दुकान के पास हुए विवाद में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक घायल व्यक्ति का ईलाज देवरिया मेडिकल...

नेशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में शराब की एक दुकान के पास हुए विवाद में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक घायल व्यक्ति का ईलाज देवरिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जारी है और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

तरकुलवा थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को तरकुलवा बाजार स्थित कंपोजिट शराब की दुकान के पास दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर हुए विवाद में संतोष यादव (45) पर चाकू से हमला किया गया। उन्होंने बताया कि यादव हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके पेट पर चाकू से वार किया गया था। सिंह ने बताया कि मामले दर्ज कर आरोपी अमरजीत गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया।