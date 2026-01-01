Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | देवरिया में शराब की दुकान के पास व्यक्ति पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार

देवरिया में शराब की दुकान के पास व्यक्ति पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार

Edited By Updated: 01 Jan, 2026 04:46 PM

man attacked with knife near liquor shop in deoria accused arrested

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में शराब की एक दुकान के पास हुए विवाद में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक घायल व्यक्ति का ईलाज देवरिया मेडिकल...

नेशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में शराब की एक दुकान के पास हुए विवाद में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक घायल व्यक्ति का ईलाज देवरिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जारी है और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

तरकुलवा थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को तरकुलवा बाजार स्थित कंपोजिट शराब की दुकान के पास दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर हुए विवाद में संतोष यादव (45) पर चाकू से हमला किया गया। उन्होंने बताया कि यादव हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके पेट पर चाकू से वार किया गया था। सिंह ने बताया कि मामले दर्ज कर आरोपी अमरजीत गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!