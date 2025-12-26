Main Menu

शराबियों ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड! सिर्फ 10 महीनों में 520 टन गटक गए ये शराब

Edited By Updated: 26 Dec, 2025 06:30 PM

alcoholics broke all records they consumed 520 tons of vodka in just 10 month

भारत में शराब के शौकीनों के बीच रूसी 'हार्ड ड्रिंक्स', विशेषकर वोदका की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया है। इसे लेकर हाल ही में ताजा व्यापारिक आंकड़ें सामने आए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार साल 2025 के शुरुआती 10 महीनों में रूस से भारत को होने वाले शराब...

नेशनल डेस्क: भारत में शराब के शौकीनों के बीच रूसी 'हार्ड ड्रिंक्स', विशेषकर वोदका की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया है। इसे लेकर हाल ही में ताजा व्यापारिक आंकड़ें सामने आए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार साल 2025 के शुरुआती 10 महीनों में रूस से भारत को होने वाले शराब निर्यात ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रूसी कृषि मंत्रालय के Agroexport डेटा के हवाले से रूसी अखबार ने बताया कि भारतीय बाजार रूसी शराब कारोबारियों के लिए एक नया और आकर्षक केंद्र बनकर उभरा है।

निर्यात में 400% की भारी बढ़त

आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच रूस ने भारत को लगभग 520 टन स्पिरिट्स (जिसमें वोदका, जिन, व्हिस्की और लिकर शामिल हैं) का निर्यात किया। वित्तीय मूल्य के लिहाज से यह करीब 9 लाख अमेरिकी डॉलर रहा। हैरानी वाली बात यह है रि बीते साल की तुलना में इस बार निर्यात की मात्रा में 3 गुना और मूल्य (राजस्व) में 4 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है।

वोदका बनी पहली पसंद

रूस से आने वाली शराब में सबसे ज्यादा मांग वोदका की रही। कुल 9 लाख डॉलर के निर्यात में से अकेले 7.6 लाख डॉलर का योगदान वोदका का रहा। हालांकि रूसी शराब के वैश्विक आयातकों की सूची में भारत फिलहाल 14वें स्थान पर है, लेकिन जिस रफ्तार से यहाँ मांग बढ़ रही है, वह दुनिया भर के निर्यातकों को हैरान कर रही है।

क्या है इस ट्रेंड की वजह?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के शहरी युवाओं की बदलती जीवनशैली, प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के प्रति बढ़ता आकर्षण और रूस के साथ मजबूत होते व्यापारिक संबंधों ने इस बढ़त को रफ्तार दी है। हालांकि अभी रूस के कुल शराब निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 1.5% ही है, लेकिन ग्रोथ रेट को देखते हुए भविष्य में भारत, कजाखस्तान और चीन जैसे बड़े आयातकों को टक्कर दे सकता है।

