बॉलीवुड में पसरा मातम! इस फेमस स्टार की मां का निधन, ऐश्वर्या-अभिषेक समेत दुख बांटने पहुंचे फिल्मी सितारे

Edited By Anu Malhotra, Updated: 20 Mar, 2026 08:58 AM

Bollywood News: फैशन की दुनिया के दिग्गज मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) के लिए आज का दिन बेहद दुखद है। मशहूर डिजाइनर की मां, सुदर्शन मल्होत्रा (Garima) का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मनीष अपनी मां के बेहद करीब थे और अक्सर सोशल मीडिया पर...

Bollywood News: फैशन की दुनिया के दिग्गज मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) के लिए आज का दिन बेहद दुखद है। मशहूर डिजाइनर की मां, सुदर्शन मल्होत्रा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मनीष अपनी मां के बेहद करीब थे और अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ अपनी तस्वीरें और भावनात्मक संदेश साझा करते रहते थे। 19 मार्च, 2026 की रात उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली।

गमगीन हुआ बॉलीवुड: मनीष के घर पहुंचे सितारे

जैसे ही मनीष मल्होत्रा की मां के निधन की खबर सामने आई, फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। मनीष का बॉलीवुड सितारों के साथ बहुत गहरा और पारिवारिक रिश्ता रहा है, यही वजह है कि इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देने के लिए कई बड़े सितारे देर रात उनके आवास पर पहुंचे।

मां थी मनीष की सबसे बड़ी ताकत

मनीष मल्होत्रा ने कई मौकों पर यह स्वीकार किया है कि उनके करियर और जीवन की सफलता के पीछे उनकी मां का बड़ा हाथ था। बचपन से ही कपड़ों और सिनेमा के प्रति उनके जुनून को उनकी मां ने ही बढ़ावा दिया था। मनीष अक्सर उन्हें अपनी 'प्रेरणा और ताकत' बताते थे।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

बता दें कि मनीष मल्होत्रा के पिता का निधन साल 2019 में 90 वर्ष की आयु में हुआ था। पिता के जाने के करीब 7 साल बाद अब मां का साया भी उनके सिर से उठ गया है। मनीष के परिवार के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, उनकी मां का अंतिम संस्कार 20 मार्च को मुंबई के सांताक्रूज स्थित श्मशान घाट में किया जाएगा।