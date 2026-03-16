नेटफ्लिक्स और TVF की ‘Hello Bachhon’ ने दिल जीत लिए, सितारों ने की तारीफ

भारत में परीक्षा सीज़न के बीच घरों का माहौल बदलते हुए नजर आ रहा है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारत में परीक्षा सीज़न के बीच घरों का माहौल बदलते हुए नजर आ रहा है। इस समय को दर्शाता है नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज़ ‘Hello Bachhon’, जो छात्रों की आकांक्षाओं और संघर्षों से शुरू होकर परिवार और भाई-बहनों के अनुभवों तक पहुंच गई है। यह सीरीज़ न केवल छात्रों के लिए बल्कि माता-पिता और परिवार के सभी सदस्यों के लिए जुड़ाव का अनुभव बन गई है।

बॉलीवुड और वेब सितारों ने दी तारीफ

सीरीज़ को मिली-जुली प्रशंसा बॉलीवुड और वेब के कई लोकप्रिय सितारों से भी मिल रही है। पंकज त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरेशी, अहसास चन्ना, उर्वशी रौतेला, तारुक रैना, आलम खान, और नए माता-पिता राजकुमार राव और पत्रलेखा ने सोशल मीडिया पर अपनी सराहना व्यक्त की।

विनीत कुमार सिंह की एक्टिंग ने बढ़ाया आकर्षण

सीरीज़ में मुख्य भूमिका निभा रहे विनीत कुमार सिंह ने एक भौतिकी शिक्षक की भूमिका निभाई है, जो असली जीवन की कहानी से प्रेरित है। भारतीय प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयत ने कहा, “Viineet भाई ने इस भूमिका में शानदार काम किया है और यही कारण है कि यह सीरीज़ नेटफ्लिक्स इंडिया पर #1 ट्रेंड कर रही है।”

सीरीज़ की कहानी और दर्शकों की प्रतिक्रिया

लोकप्रिय अभिनेता और व्लॉगर हर्ष बेनीवाल ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज में लिखा कि यह सीरीज़ सबसे बेहतरीन है। ‘Hello Bachhon’ केवल शिक्षा और महत्वाकांक्षा की कहानी नहीं है, बल्कि यह परिवारों के बच्चों के सपनों के पीछे खड़े होने की कहानी है। इस परीक्षा सीज़न में “Hello Bachhon” का अभिवादन अब केवल कक्षा में नहीं बल्कि पूरे देश के घरों में भी सुनाई दे रहा है।