मान सरकार की प्रेस को दबाने की साजिश, गुंडागर्दी का डटकर करेंगे विरोध: बलविंदर भूंदड़

पंजाब डेस्क: शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य बलविंदर सिंह भूंदड़ ने मान सरकार द्वारा पंजाब केसरी ग्रुप पर किए गए हमले को प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, जैसा भगवंत मान की सरकार कर रही है। यह प्रेस को दबाने की एक ओछी साजिश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अकाली दल इस तरह की गुंडागर्दी का डटकर विरोध करेगा और पंजाब केसरी ग्रुप के साथ मजबूती से खड़ा है।

