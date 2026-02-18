Main Menu

MCX Gold/Silver Price: फिर महंगा हुआ सोना-चांदी, देखें 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड का नया रेट?

18 Feb, 2026

कीमती धातुओं के बाजार में जारी उथल-पुथल के बीच शुक्रवार का दिन निवेशकों के लिए राहत की खबर लेकर आया। पिछले सत्र में आई ऐतिहासिक गिरावट को निवेशकों ने एक बड़े अवसर के रूप में देखा, जिससे बाजार में खरीदारी का जबरदस्त सैलाब उमड़ पड़ा। निचले स्तरों पर...

नेशनल डेस्क:  कीमती धातुओं के बाजार में जारी उथल-पुथल के बीच शुक्रवार का दिन निवेशकों के लिए राहत की खबर लेकर आया। पिछले सत्र में आई ऐतिहासिक गिरावट को निवेशकों ने एक बड़े अवसर के रूप में देखा, जिससे बाजार में खरीदारी का जबरदस्त सैलाब उमड़ पड़ा। निचले स्तरों पर हुई इस 'वैल्यू बाइंग' ने सोने और चांदी की कीमतों को एक बार फिर आसमान पर पहुंचा दिया है। घरेलू वायदा बाजार (MCX) से लेकर वैश्विक मंच तक, हर तरफ हरियाली का माहौल है।

MCX पर दिखा तेजी का तांडव
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल डिलीवरी वाले सोने ने अपनी पिछली हार को जीत में बदलते हुए लगभग 1,932 रुपये की छलांग लगाई, जिससे भाव 1,53,335 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर जा पहुंचे। लेकिन असली धमाका चांदी के बाजार में हुआ। मार्च वायदा चांदी 8,383 रुपये से अधिक की मजबूती के साथ 2,37,645 रुपये प्रति किलोग्राम के पार निकल गई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कल की बिकवाली केवल नकदी जुटाने की एक कोशिश थी, लेकिन जैसे ही स्थिरता आई, खरीदार वापस लौट आए।

शुद्धता के आधार पर आज के दाम
आभूषण प्रेमियों और निवेशकों के लिए बाजार में शुद्धता के अनुसार भाव इस प्रकार रहे:-

24 Carat (शुद्ध सोना): वायदा बाजार के संकेतों के साथ यह 1,53,335  रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है।

22 Carat (जेवराती सोना): आभूषण बनवाने वालों के लिए यह भाव 1,41,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब दर्ज किया गया।

18 Carat Gold: किफायती विकल्प तलाशने वालों के लिए दरें 1,15,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहीं।

वैश्विक संकेतों ने भरी रफ्तार
भारतीय बाजारों में आई इस तेजी को अंतरराष्ट्रीय बाजार से भी पूरा समर्थन मिला। अमेरिकी बाजार में अप्रैल gold futures 4,944 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार करते दिखे। वहीं, वैश्विक स्पॉट सिल्वर में 2% से अधिक की रिकवरी देखी गई, जो 11% की पिछली गिरावट के बाद 'शॉर्ट कवरिंग' का परिणाम मानी जा रही है।

भविष्य की राह: क्या और बढ़ेगी कीमत?
बाजार के दिग्गज विश्लेषकों का अनुमान है कि यदि वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, तो MCX पर सोना जल्द ही 1,54,000 रुपये के मनोवैज्ञानिक स्तर को छू सकता है। वहीं, चांदी में मजबूती का सिलसिला जारी रहने पर यह 2,42,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक के नए लक्ष्यों की ओर बढ़ सकती है।

