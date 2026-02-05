Main Menu

Silver Price Crash: चांदी की कीमत में फिर बड़ी गिरावट, सीधे ₹28,000 सस्ता हुआ Silver, देखें नया रेट

Edited By Updated: 05 Feb, 2026 11:12 AM

अगर आप कीमती धातुओं में निवेश का मन बना रहे थे, तो बाजार से एक ऐसी खबर आई है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। पिछले कुछ समय से रिकॉर्ड ऊंचाई को छू रहे सोना और चांदी अब अचानक गोता लगाने लगे हैं। गुरुवार को बाजार खुलते ही कीमतों में ऐसी गिरावट आई...

नेशनल डेस्क: अगर आप कीमती धातुओं में निवेश का मन बना रहे थे, तो बाजार से एक ऐसी खबर आई है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। पिछले कुछ समय से रिकॉर्ड ऊंचाई को छू रहे सोना और चांदी अब अचानक गोता लगाने लगे हैं। गुरुवार को बाजार खुलते ही कीमतों में ऐसी गिरावट आई कि निवेशकों और आम खरीदारों के बीच हलचल मच गई है।

चांदी की चमक पड़ी फीकी: सीधे ₹28,000 की गिरावट

चांदी के बाजार में गुरुवार का दिन किसी बड़े झटके से कम नहीं रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर जो चांदी पिछले सत्र में ₹2.68 लाख प्रति किलो के करीब बंद हुई थी, वह बाजार खुलते ही सीधे फिसलकर ₹2.40 लाख के स्तर पर आ गई। महज कुछ ही घंटों के भीतर चांदी की कीमतों में करीब ₹28,443 प्रति किलोग्राम की भारी कटौती दर्ज की गई है।

अपने रिकॉर्ड हाई से कोसों दूर

बीते महीने की 29 तारीख को चांदी ने ₹4.20 लाख प्रति किलो का जो ऐतिहासिक शिखर छुआ था, अब वह एक सपना जैसा लग रहा है। उस ऑल-टाइम हाई लेवल से तुलना करें, तो चांदी अब तक लगभग ₹1.75 लाख से ज्यादा सस्ती हो चुकी है। बजट के बाद आई थोड़ी स्थिरता के बाद यह दोबारा आया बड़ा क्रैश उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका हो सकता है जो सही दाम का इंतज़ार कर रहे थे।

सोना भी हुआ सस्ता: ₹4,500 से ज्यादा की बचत

चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों ने भी गिरावट की राह पकड़ी है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव, जो बीते दिन ₹1.53 लाख के आसपास बंद हुआ था, गुरुवार को गिरकर ₹1.48 लाख के करीब पहुंच गया। यानी प्रति 10 ग्राम पर सीधे तौर पर ₹4,591 की कमी आई है।

कुल मिलाकर, सोने और चांदी की कीमतों में आया यह 'क्रैश' उन लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है जो शादियों के सीजन या निवेश के लिए खरीदारी का इंतजार कर रहे थे। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में हो रहे बदलावों का असर घरेलू कीमतों पर साफ दिख रहा है।

