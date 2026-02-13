Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Gold 24 Carat price: सोना-चांदी फिर हुआ महंगा, जानें 24 कैरेट गोल्ड की नई कीमत

Gold 24 Carat price: सोना-चांदी फिर हुआ महंगा, जानें 24 कैरेट गोल्ड की नई कीमत

Edited By Updated: 13 Feb, 2026 09:57 AM

gold and silver prices mcx gold price mcx silver prices gold 24 carat price

सोने-चांदी की कीमतों में आई कल की सुनामी के बाद आज शुक्रवार, 13 फरवरी 2026 को बाजार में जोरदार रिकवरी देखी जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह कारोबार शुरू होते ही कीमती धातुओं के दाम में 'रॉकेट' जैसी तेजी आई है।

नेशनल डेस्क: सोने-चांदी की कीमतों में आई कल की सुनामी के बाद आज शुक्रवार, 13 फरवरी 2026 को बाजार में जोरदार रिकवरी देखी जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह कारोबार शुरू होते ही कीमती धातुओं के दाम में 'रॉकेट' जैसी तेजी आई है।

सोना-चांदी: आज की ताजा दरें (सुबह 9:30 बजे) कल की भारी गिरावट के बाद आज खरीदारों और निवेशकों के लिए स्थिति पूरी तरह बदल गई है:

सोना (24 कैरेट): सुबह 9:27 बजे तक सोने की कीमत में 1,733 रुपये का बड़ा उछाल दर्ज किया गया, जिससे यह 1,54,569 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

चांदी: चांदी में भी जबरदस्त तेजी है। मार्च वायदा चांदी 5,937 रुपये (2.51%) चढ़कर 2,42,372 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। कल रात चांदी में 25,000 रुपये से ज्यादा की ऐतिहासिक गिरावट आई थी।

और ये भी पढ़े

कीमतों में अचानक उछाल की 4 बड़ी वजहें
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह उछाल एक 'टेक्निकल बाउंस बैक' है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

वैल्यू बाइंग: जब कल कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरीं, तो बड़े निवेशकों ने इसे 'सस्ता खरीदने' (Bargain Hunting) का मौका माना और भारी खरीदारी शुरू कर दी।

ग्लोबल मार्केट में सुधार: अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX) में स्पॉट गोल्ड एक बार फिर $5,000 प्रति औंस के करीब पहुंच गया है, जिसका असर भारतीय बाजार पर दिख रहा है।

डॉलर और बॉन्ड यील्ड: अमेरिकी डॉलर की मजबूती में थोड़ी नरमी आई है। डॉलर के कमजोर होते ही सोने-चांदी में निवेश बढ़ता है।

महंगाई के आंकड़ों का इंतजार: निवेशक अमेरिका के आगामी सीपीआई (CPI) डेटा का इंतजार कर रहे हैं। अगर आंकड़े उम्मीद के मुताबिक रहे, तो ब्याज दरों में कटौती की संभावना सोने को और सहारा दे सकती है।
  


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!