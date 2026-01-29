Main Menu

Meta ने 2025 में भारत सरकार को लगभग 6,000 करोड़ रुपये का कर चुकाया

Edited By Updated: 29 Jan, 2026 11:03 PM

meta paid approximately 6 000 crore rupees in taxes to the indian government in

सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मेटा ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने 2025 में भारत सरकार को आयकर के रूप में 65.2 करोड़ डॉलर या लगभग 5,993 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा ने बताया कि इस राशि की गणना...

नेशनल डेस्क : सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मेटा ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने 2025 में भारत सरकार को आयकर के रूप में 65.2 करोड़ डॉलर या लगभग 5,993 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा ने बताया कि इस राशि की गणना देश में प्राप्त शुद्ध रिफंड को समायोजित करने के बाद की गई है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसने रिफंड के बाद शुद्ध आयकर के रूप में कुल 757.8 करोड़ डॉलर का भुगतान किया है, जिसमें 65.2 करोड़ डॉलर का भुगतान भारत में किया गया।

मेटा ने भारत में स्थानीय अदालतों और अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच के संबंध में उत्पन्न चुनौतियों के बारे में भी बताया। मेटा ने कहा, ''हम व्हाट्सएप की सेवा शर्तों और गोपनीयता नीति के 2021 अपडेट और अन्य मेटा उत्पादों व सेवाओं के साथ कुछ डेटा साझा करने के संबंध में भारत और अन्य न्यायालयों में जांच और मुकदमों का सामना कर रहे हैं।''

सोशल मीडिया दिग्गज ने कहा कि यदि वह उन देशों और क्षेत्रों के बीच डेटा स्थानांतरित करने में असमर्थ रहती है जिनमें वह काम करती है, तो इससे कंपनी की सेवाएं प्रदान करने और विज्ञापनों को लक्षित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। 

