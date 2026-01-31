Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | टैक्सी चालक की मनमानी चरम पर! US टूरिस्ट से महज 400 मीटर के लिए वसूली चौंकाने वाली रकम

टैक्सी चालक की मनमानी चरम पर! US टूरिस्ट से महज 400 मीटर के लिए वसूली चौंकाने वाली रकम

Edited By Updated: 31 Jan, 2026 12:03 PM

mumbai taxi driver arrested for charging us tourist 18000 for 400 metre ride

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक टैक्सी चालक द्वारा अमेरिकी महिला पर्यटक से ठगी का मामला सामने आया है। महिला से मात्र 400 मीटर की दूरी तय करने के लिए 18 हजार रुपये वसूले गए। आरोप है कि चालक ने उसे अंधेरी इलाके में घुमाकर डराया। महिला की सोशल मीडिया...

नेशनल डेस्क : सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे पोस्ट और वीडियो सामने आते रहते हैं, जो लोगों के बीच नई बहस छेड़ देते हैं। ऐसा ही एक मामला इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुंबई में एक कैब ड्राइवर पर विदेशी महिला से बेहद कम दूरी के लिए  भारी रकम वसूलने का आरोप लगा है।

मामला मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ा है, जहां विदेश से आई एक महिला ने एयरपोर्ट के पास स्थित एक पांच सितारा होटल तक जाने के लिए टैक्सी ली थी। होटल की दूरी महज 400 मीटर थी, लेकिन महिला का आरोप है कि टैक्सी चालक ने उसे सीधे होटल पहुंचाने के बजाय अंधेरी (पूर्व) इलाके में करीब 20 मिनट तक इधर-उधर घुमाया। इसके बाद उसी इलाके से वापस लाकर उसे होटल पर छोड़ा गया और बदले में उससे 18,000 रुपये वसूल लिए गए।

पीड़िता के अनुसार, ड्राइवर और उसके एक साथी ने पहले उसे एक अनजान जगह पर ले जाकर पैसे की मांग की, जिससे वह डर गई। बाद में उसे एयरपोर्ट के बेहद पास स्थित होटल पर छोड़ा गया। इस पूरी घटना को लेकर महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी आपबीती साझा की, जिसके बाद यह मामला सामने आया।

और ये भी पढ़े

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद यूजर्स ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जबकि कई यूजर्स ने विदेशियों और यात्रियों को भरोसेमंद टैक्सी सेवाओं और गूगल मैप्स के इस्तेमाल की सलाह दी।

वहीं, मामले की जानकारी मिलते ही सहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 वर्षीय टैक्सी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, चालक पर करीब 200 अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम की ठगी करने का आरोप है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!