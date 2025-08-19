एक SIP ने बना दिया करोड़पति! जानें उस mutual fund के बारे में जिसने ₹10,000 की मासिक निवेश को बनाया ₹1.89 करोड़

भारत के शेयर बाजार में बीते कुछ समय से काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा से बाजार में अचानक गिरावट आई, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा GST ढांचे में...

नेशनल डेस्क: भारत के शेयर बाजार में बीते कुछ समय से काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा से बाजार में अचानक गिरावट आई, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा GST ढांचे में सुधार की खबर ने थोड़ी राहत जरूर दी है। इस उतार-चढ़ाव का सीधा असर म्यूचुअल फंड निवेशकों के पोर्टफोलियो पर पड़ा है। हालांकि, ऐसी अनिश्चितताओं के बीच भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने लंबे समय में शानदार प्रदर्शन किया है और अपने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। इस फंड की कहानी बताती है कि यदि आप धैर्य के साथ निवेश करें, तो SIP से भी करोड़ों का फंड तैयार किया जा सकता है।

यह है वो शानदार फंड: केनरा रोबेको लार्ज एंड मिड कैप फंड

इस फंड को पहले केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड के नाम से जाना जाता था। बीते 20 वर्षों में इस फंड ने ₹10,000 की मासिक SIP को बढ़ाकर ₹1.89 करोड़ से भी ज्यादा का फंड बना दिया है। 20 साल में इस फंड ने 17.92% XIRR के साथ शानदार रिटर्न दिया है। यानी लंबे समय तक बने रहना ही निवेशकों की सफलता की कुंजी साबित हुआ है।

कैसा रहा इस फंड का प्रदर्शन?

अवधि रिटर्न (%)

1 महीना -0.18%

6 महीने 15.54%

1 साल 3.99%

3 साल 17.39% (वार्षिक)

5 साल 22.66% (वार्षिक)

लॉन्च से अब तक 20.56% (CAGR)

इस शानदार प्रदर्शन ने इसे निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बना दिया है।

फंड से जुड़ी जरूरी बातें:

फंड का नाम: केनरा रोबेको लार्ज एंड मिड कैप फंड

फंड साइज: ₹25,550 करोड़

न्यूनतम निवेश (SIP): ₹1,000 प्रति माह से शुरू

वर्तमान NAV: ₹295.62

XIRR (20 वर्षों का): 17.92%

फंड की प्रमुख होल्डिंग्स:

इस फंड ने मजबूत और विकासशील कंपनियों में निवेश किया है, जिससे इसकी स्थिरता और संभावनाएं और भी मजबूत हुई हैं। कुछ प्रमुख कंपनियाँ जिनमें फंड ने निवेश किया है:

ICICI Bank

Indian Hotels Company Limited

Uno Minda

इन कंपनियों के मजबूत प्रदर्शन का फायदा सीधे फंड निवेशकों को मिला है।

क्यों चुने ये फंड?

लंबी अवधि में मजबूत रिटर्न

मध्यम से उच्च जोखिम के साथ उच्च संभावित लाभ

छोटी राशि से निवेश की शुरुआत संभव (₹1,000 SIP)

