Mutual Fund: ₹10,000 की SIP ने दिए 21.50 करोड़ रुपये – इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने किया धमाल

नेशनल डेस्क: कमाई का छोटा रास्ता, लेकिन बड़ा असर... अगर आप सोचते हैं कि छोटी-छोटी रकम से बड़ा फंड तैयार नहीं हो सकता, तो आपको इस म्यूचुअल फंड स्कीम की कहानी ज़रूर जाननी चाहिए। बाजार की मौजूदा गिरावट और अनिश्चितता के बीच एक ऐसा फंड भी है, जिसने 10,000 रुपये की मासिक SIP को करोड़ों में बदल दिया है। HDFC Flexi Cap Fund नाम की इस स्कीम ने साबित कर दिया है कि अनुशासित निवेश और समय, निवेशकों को मालामाल बना सकता है। जानिए कैसे 31 साल की निवेश यात्रा में मामूली रकम ने 21.50 करोड़ रुपए की विशाल संपत्ति में बदलने का इतिहास रचा।

HDFC Flexi Cap Fund: लंबे समय का विजेता

एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। इस स्कीम की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई थी। तब से लेकर अब तक इसने दीर्घकालिक निवेशकों को इतना मजबूत रिटर्न दिया है कि एक मामूली SIP ने भी करोड़ों की संपत्ति बना दी है।

SIP का कमाल – 10,000 रुपये से 21.5 करोड़!

अगर किसी निवेशक ने इस फंड में इसकी शुरुआत से हर महीने ₹10,000 की SIP शुरू की होती, तो आज 31 सालों बाद उसका यह निवेश 21.50 करोड़ रुपये बन चुका होता। यह चमत्कारी वृद्धि लगभग 18.8% के XIRR से हुई है, जो मार्केट के किसी भी अन्य पारंपरिक विकल्प से कहीं ज्यादा बेहतर है।

हालिया प्रदर्शन:

10 साल की SIP (₹10,000/माह) – वर्तमान वैल्यू: ₹31.84 लाख (XIRR: 18.78%)

5 साल की SIP – वर्तमान वैल्यू: ₹10.42 लाख (XIRR: 22.91%)

एकमुश्त निवेश का जादू – ₹1 लाख बना ₹1.96 करोड़

सिर्फ SIP ही नहीं, बल्क या एकमुश्त निवेश करने वालों के लिए भी HDFC Flexi Cap Fund ने जबरदस्त मुनाफा दिया है। यदि किसी निवेशक ने 1995 में ₹1 लाख का एकमुश्त निवेश किया होता, तो आज वह राशि बढ़कर ₹1.96 करोड़ हो गई होती – वो भी 18.83% के CAGR रिटर्न के साथ।

10 साल पहले किया गया ₹1 लाख का निवेश: अब ₹4.01 लाख (CAGR: 14.90%)

5 साल पहले ₹1 लाख का निवेश: अब ₹3.49 लाख (CAGR: 28.44%)

3 साल पहले ₹1 लाख का निवेश: अब ₹1.85 लाख (CAGR: 22.83%)

फंड की रेटिंग और प्रबंधन

इस फंड को निवेश विश्लेषण करने वाली अग्रणी एजेंसियां जैसे कि Value Research और Morningstar ने 5 स्टार रेटिंग दी हुई है, जो इसके ट्रैक रिकॉर्ड और प्रबंधन क्षमता को दर्शाती है। फंड का लचीलापन (Flexi Cap) इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है – यह बड़ी, मध्यम और छोटी कंपनियों में निवेश करके बाजार के हर पहलू का लाभ उठाने की रणनीति अपनाता है।

क्यों है HDFC Flexi Cap Fund खास?

अनुभवी फंड मैनेजमेंट: मजबूत रिसर्च-बेस्ड निवेश रणनीति

डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो: मल्टीकैप निवेश से जोखिम में संतुलन

लंबे समय में बेजोड़ कंपाउंडिंग का फायदा

