अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में आज 16 मार्च 2026 को कोई बदलाव नहीं किया गया है। तेल विपणन कंपनियों ने सुबह जारी किए गए नए रेट में बताया कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे...

नेशनल डेस्क: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में आज 16 मार्च 2026 को कोई बदलाव नहीं किया गया है। तेल विपणन कंपनियों ने सुबह जारी किए गए नए रेट में बताया कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में ईंधन की कीमतें पहले की तरह ही बनी हुई हैं। मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। इसके बावजूद भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर रहने से आम लोगों को फिलहाल राहत मिली है।



अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ा कच्चे तेल का भाव

ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 115 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मध्य-पूर्व में हालात और बिगड़ते हैं तो वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखा गया है।



हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर नजर

मध्य-पूर्व में स्थित हॉर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। दुनिया के करीब 20 प्रतिशत कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यहां किसी तरह का संघर्ष या बाधा आती है तो वैश्विक तेल बाजार में बड़ी उथल-पुथल हो सकती है। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी देखी जा रही है।



भारतीय बाजार में क्यों नहीं बढ़े दाम

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल भारतीय तेल विपणन कंपनियां अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे उपभोक्ताओं पर नहीं डाल रही हैं। इसका एक बड़ा कारण महंगाई को नियंत्रित रखना भी है। सरकार और कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों का असर घरेलू बाजार में कम से कम पड़े।







किन कारणों से तय होते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं।

कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने या घटने से ईंधन के दाम प्रभावित होते हैं।

रुपये और डॉलर का विनिमय दर

भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भी कीमतों पर असर डालती है।

टैक्स और वैट

केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्यों का वैट भी पेट्रोल-डीजल की कीमत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से अलग-अलग राज्यों और शहरों में कीमतें अलग-अलग होती हैं।

रोज सुबह अपडेट होते हैं ईंधन के दाम

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव का फैसला तेल कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे करती हैं। उसी समय देश के सभी शहरों के लिए नई कीमतें जारी की जाती हैं।

घर बैठे ऐसे पता करें अपने शहर का रेट

अगर आप अपने शहर में पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमत जानना चाहते हैं तो मोबाइल से एसएमएस भेजकर जानकारी हासिल कर सकते हैं।

इंडियन ऑयल (IOCL)

मोबाइल से RSP <सिटी कोड> लिखकर 9224992249 पर भेजें।

भारत पेट्रोलियम (BPCL)

RSP <सिटी कोड> लिखकर 9223112222 पर भेजें।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)

HPPRICE <सिटी कोड> लिखकर 9222201122 पर भेजें।