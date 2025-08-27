अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, घर बैठे करें पेंशन के लिए आवेदन... बस फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना अब पहले जितना जटिल नहीं रह गया है। अगर आप किसी की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांगता पेंशन शुरू करवाना चाहते हैं, तो अब यह काम मोबाइल फोन के जरिए चंद मिनटों में किया जा सकता है और वह भी बिना किसी सरकारी कार्यालय...

क्या है Umang ऐप?

Umang (Unified Mobile Application for New-age Governance) ऐप भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है, जो केंद्र और राज्य सरकार की कई ऑनलाइन सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। इस ऐप के जरिए पेंशन से लेकर PF, आधार, पैन कार्ड, गैस कनेक्शन, बिजली बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी कई सेवाएं घर बैठे उपलब्ध हैं। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है।



कैसे करें पेंशन के लिए आवेदन?



- सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Umang ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।



- ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगइन करें।



- ऐप के होम स्क्रीन पर Services ऑप्शन पर टैप करें।



- ऊपर दिए गए सर्च बार में NSAP टाइप करें और सर्च करें।



- सामने आए Department of NSAP विकल्प पर टैप करें और फिर Apply Online सिलेक्ट करें।



-अब एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें उस व्यक्ति की जानकारी भरनी होगी, जिसकी आप पेंशन शुरू करवाना चाहते हैं।



- पेंशन स्कीम का चयन करें – जैसे वृद्धावस्था, विधवा या विकलांगता पेंशन।



- बैंक अकाउंट डिटेल और अन्य जरूरी जानकारी भरें।



- अंत में आवेदन को आधार के जरिए वेरिफाई करें।



बता दें कि फॉर्म सबमिट करने के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसकी मदद से आप Umang ऐप पर ही आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। इस तरह अब बिना किसी बिचौलिए या सरकारी दफ्तर की दौड़ के आप अपने जानकारों की पेंशन शुरू करवा सकते हैं।