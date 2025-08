पुरी में जिंदा जलाई गई लड़की ने दिल्ली एम्स में तोड़ा दम, पिता का छलका दर्द, कहा- 'मेरी बेटी मेरे नसीब में ही नहीं थी'

नेशनल डेस्क : 19 जुलाई को ओडिशा के पुरी जिले में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को कथित तौर पर बदमाशों ने जिंदा जलाने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लड़की की गंभीर हालत के कारण उसे दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

मौत के बाद पिता ने जताया दर्द

लड़की के पिता ने इस दर्दनाक घटना पर बयान देते हुए कहा, "मेरी बेटी मेरे नसीब में ही नहीं थी। मैं किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सभी ने मेरी बेटी के लिए प्रार्थना की है। मैं बस यही चाहता हूं कि इस घटना पर राजनीति न हो और हमें इससे दूर रखा जाए। मैं नहीं जानता कि यह सब कैसे हुआ। जब तक वह हमारे साथ घर पर थी, सब कुछ ठीक था।" पीड़िता के चाचा ने कहा, “हम किसी को दोष नहीं दे सकते। सरकार ने हमारी मदद की। अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने भरपूर मेहनत की। पिता हिम्मत अली इस वक्त मानसिक रूप से काफी कमजोर हैं और डिप्रेशन में चले गए हैं, जिसकी वजह से वे कुछ कह पाने में असमर्थ हैं।”

#WATCH | Delhi: A 15-year-old girl was set on fire by miscreants on July 19 in Balanga, Odisha, and succumbed to her injuries yesterday, her father says, "I don't want to point fingers at anyone. Everyone prayed for my daughter, irrespective of religion. I am not upset with…

मां के आरोपों से खुला घटनाक्रम

बलंगा थाने में दर्ज FIR के अनुसार, पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि जब उनकी बेटी अपने एक नाबालिग दोस्त से मिलने के बाद घर लौट रही थी, तभी तीन अज्ञात बदमाशों ने उसे अगवा कर जिंदा जलाने की कोशिश की। लड़की को पहले पिपिली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर भुवनेश्वर के एम्स में भर्ती कराया गया। उसके बाद उसे दिल्ली एम्स में लाया गया, जहां उसकी दो बार सर्जरी और स्किन ग्राफ्टिंग की गई। दिल्ली एम्स में ही मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ओडिशा पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया।

#WATCH | Delhi: A 15-year-old girl was set on fire by miscreants on July 19 in Balanga, Odisha, and succumbed to her injuries yesterday, her uncle says, "God has taken her away from us. We cannot blame anyone now. The government has helped us a lot. The doctors and the entire…