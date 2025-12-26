Main Menu

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में खौफ, LoC के पास PoK में तैनात किए एंटी-ड्रोन सिस्टम

26 Dec, 2025

pakistan fears operation sindoor deploys anti drone s in pok near loc

भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। भारतीय ड्रोन हमलों से घबराकर पाकिस्तान ने LoC के पास PoK में 30 से अधिक एंटी-ड्रोन यूनिट तैनात की हैं। रावलाकोट, कोटली और भिंबर सेक्टरों में काउंटर-ड्रोन सिस्टम, जैमिंग गन और हवाई रक्षा...

नेशनल डेस्कः भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारतीय ड्रोन हमलों की सटीकता से घबराया पाकिस्तान अब नियंत्रण रेखा (LoC) के पास पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में बड़े पैमाने पर एंटी-ड्रोन और हवाई रक्षा सिस्टम तैनात कर रहा है। रावलाकोट, कोटली और भिंबर सेक्टरों में 30 से अधिक काउंटर-ड्रोन यूनिट की तैनाती को संभावित “ऑपरेशन सिंदूर 2.0” के डर से जोड़कर देखा जा रहा है।

30 से अधिक विशेष एंटी-ड्रोन यूनिट

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान ने LoC के पास 30 से अधिक विशेष एंटी-ड्रोन यूनिट तैनात की हैं। यह तैनाती मुख्य रूप से 12वीं इन्फैंट्री डिवीजन (मुख्यालय मुर्री) और 23वीं इन्फैंट्री डिवीजन द्वारा की जा रही है। कोटली-भिंबर क्षेत्र में 23वीं डिवीजन की ब्रिगेड इस जिम्मेदारी को संभाल रही हैं। इसका उद्देश्य LoC के पास हवाई निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमताओं को मजबूत करना है।

रावलाकोट सेक्टर: यहां 2nd आजाद कश्मीर ब्रिगेड तैनात है, जो पूंछ सेक्टर के सामने भारतीय चौकियों पर नजर रखती है।

कोटली सेक्टर: इस क्षेत्र की जिम्मेदारी 3rd आजाद कश्मीर ब्रिगेड के पास है, जो राजौरी, पूंछ, नौशेरा और सुंदरबनी के सामने के इलाकों को कवर करती है।

भिंबर सेक्टर: यहां 7th आजाद कश्मीर ब्रिगेड की तैनाती की गई है।

काउंटर-ड्रोन और हवाई रक्षा सिस्टम

पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक और हथियार आधारित दोनों तरह के काउंटर-ड्रोन सिस्टम लगाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

स्पाइडर काउंटर-UAS सिस्टम: यह रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए ड्रोन का पता लगाता है और करीब 10 किलोमीटर की दूरी तक छोटे और बड़े ड्रोन को डिटेक्ट करने में सक्षम है।

सफरा एंटी-UAV जैमिंग गन: कंधे पर रखकर इस्तेमाल की जाने वाली यह गन 1.5 किलोमीटर तक ड्रोन के कंट्रोल, वीडियो लिंक और GPS सिग्नल को जाम कर सकती है।

- ओर्लिकॉन GDF 35 मिमी ट्विन बैरल एंटी-एयरक्राफ्ट गन (रडार सिस्टम के साथ)।

- अंजा Mk-II और Mk-III MANPADS, जो कम ऊंचाई और धीमी गति से उड़ने वाले ड्रोन को निशाना बनाने में सक्षम हैं।

तुर्की और चीन से खरीद की कोशिश

सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान तुर्की और चीन से नए ड्रोन और रक्षा प्रणालियों की खरीद को लेकर बातचीत कर रहा है। हालांकि, मौजूदा हालात में वह भारत की आक्रामक सैन्य तैयारियों से दबाव में है। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना पश्चिमी सीमा पर लगातार संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं, जिससे पाकिस्तान की चिंता और बढ़ गई है।


 

