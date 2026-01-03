नेपाल में बड़ा विमान हादसे का सामने आया video: भद्रपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान फिसला बुद्ध एयर का विमान

नेपाल में शुक्रवार रात एक बड़ा विमान हादसा होते-होते टल गया, जब बुद्ध एयर का एक यात्री विमान भद्रपुर हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से फिसल गया। कुछ ही पलों में यात्रियों की सांसें थम गईं, लेकिन राहत की बात यह रही कि विमान समय रहते घास के मैदान में...

नेशनल डेस्क: नेपाल में शुक्रवार रात एक बड़ा विमान हादसा होते-होते टल गया, जब बुद्ध एयर का एक यात्री विमान भद्रपुर हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से फिसल गया। कुछ ही पलों में यात्रियों की सांसें थम गईं, लेकिन राहत की बात यह रही कि विमान समय रहते घास के मैदान में रुक गया और उसमें सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित बच गए।

यह घटना उस वक्त हुई जब बुद्ध एयर की काठमांडू से भद्रपुर जाने वाली फ्लाइट अपने गंतव्य पर लैंडिंग कर रही थी। विमान में कुल 51 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। जैसे ही विमान ने रात करीब 9 बजे रनवे को छुआ, संतुलन बिगड़ गया और वह रनवे पार करते हुए लगभग 200 मीटर दूर हवाई अड्डे के किनारे स्थित घास वाले इलाके में जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि उस स्थान के पास एक नदी भी है, ऐसे में विमान का समय पर रुकना किसी बड़ी अनहोनी को टालने जैसा रहा।



🇳🇵⚡ Jhapa, Nepal: Buddha Air confirmed that its ATR aircraft operating from Kathmandu veered off the runway while landing at Bhadrapur Airport in Nepal.



⚠️ All 51 passengers and 4 crew members are safe. The aircraft reportedly stopped about 300 meters east of the runway. pic.twitter.com/ZKxJqrAF9h — Osint World (@OsiOsint1) January 2, 2026

स्थानीय प्रशासन के अनुसार, विमान के रनवे से बाहर निकलते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए स्थिति को संभाल लिया। झापा जिले के मुख्य जिला अधिकारी शिवराम गेलाल ने पुष्टि की कि इस घटना में कोई भी यात्री या क्रू मेंबर घायल नहीं हुआ है। सभी को सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाल लिया गया।

काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह उड़ान बुद्ध एयर की फ्लाइट संख्या 901 थी, जिसने शाम 8:23 बजे काठमांडू से उड़ान भरी थी। विमान को कैप्टन शैलेश लिंबू संचालित कर रहे थे। यह उस सेक्टर की आखिरी उड़ान थी और विमान को रात भर भद्रपुर में ही रुकना था, जिसके बाद अगली सुबह उसे वापस काठमांडू लौटना था।

घटना के बाद बुद्ध एयर ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि विमान की तकनीकी जांच के लिए काठमांडू से विशेषज्ञों की एक टीम भद्रपुर भेजी गई है। फिलहाल विमान को रनवे के किनारे से हटाने और संभावित तकनीकी कारणों की जांच का काम चल रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विमान को केवल मामूली नुकसान पहुंचा है।

त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवक्ता रिंजी शेरपा ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि लैंडिंग के दौरान विमान फिसल गया था, लेकिन सौभाग्य से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सभी यात्री सुरक्षित हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

इस घटना ने एक बार फिर हवाई सुरक्षा और रनवे परिस्थितियों पर सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन साथ ही पायलट और क्रू की तत्परता ने यह भी साबित किया कि समय पर लिया गया सही फैसला कितनी बड़ी जान-माल की हानि को टाल सकता है।

