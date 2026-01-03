Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | नेपाल में बड़ा विमान हादसे का सामने आया video: भद्रपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान फिसला बुद्ध एयर का विमान

नेपाल में बड़ा विमान हादसे का सामने आया video: भद्रपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान फिसला बुद्ध एयर का विमान

Edited By Updated: 03 Jan, 2026 09:13 AM

plane crash nepal buddha air passenger plane skidded bhadrapur airport

नेपाल में शुक्रवार रात एक बड़ा विमान हादसा होते-होते टल गया, जब बुद्ध एयर का एक यात्री विमान भद्रपुर हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से फिसल गया। कुछ ही पलों में यात्रियों की सांसें थम गईं, लेकिन राहत की बात यह रही कि विमान समय रहते घास के मैदान में...

नेशनल डेस्क: नेपाल में शुक्रवार रात एक बड़ा विमान हादसा होते-होते टल गया, जब बुद्ध एयर का एक यात्री विमान भद्रपुर हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से फिसल गया। कुछ ही पलों में यात्रियों की सांसें थम गईं, लेकिन राहत की बात यह रही कि विमान समय रहते घास के मैदान में रुक गया और उसमें सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित बच गए।

यह घटना उस वक्त हुई जब बुद्ध एयर की काठमांडू से भद्रपुर जाने वाली फ्लाइट अपने गंतव्य पर लैंडिंग कर रही थी। विमान में कुल 51 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। जैसे ही विमान ने रात करीब 9 बजे रनवे को छुआ, संतुलन बिगड़ गया और वह रनवे पार करते हुए लगभग 200 मीटर दूर हवाई अड्डे के किनारे स्थित घास वाले इलाके में जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि उस स्थान के पास एक नदी भी है, ऐसे में विमान का समय पर रुकना किसी बड़ी अनहोनी को टालने जैसा रहा।
 

स्थानीय प्रशासन के अनुसार, विमान के रनवे से बाहर निकलते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए स्थिति को संभाल लिया। झापा जिले के मुख्य जिला अधिकारी शिवराम गेलाल ने पुष्टि की कि इस घटना में कोई भी यात्री या क्रू मेंबर घायल नहीं हुआ है। सभी को सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाल लिया गया।

और ये भी पढ़े

काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह उड़ान बुद्ध एयर की फ्लाइट संख्या 901 थी, जिसने शाम 8:23 बजे काठमांडू से उड़ान भरी थी। विमान को कैप्टन शैलेश लिंबू संचालित कर रहे थे। यह उस सेक्टर की आखिरी उड़ान थी और विमान को रात भर भद्रपुर में ही रुकना था, जिसके बाद अगली सुबह उसे वापस काठमांडू लौटना था।

घटना के बाद बुद्ध एयर ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि विमान की तकनीकी जांच के लिए काठमांडू से विशेषज्ञों की एक टीम भद्रपुर भेजी गई है। फिलहाल विमान को रनवे के किनारे से हटाने और संभावित तकनीकी कारणों की जांच का काम चल रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विमान को केवल मामूली नुकसान पहुंचा है।

त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवक्ता रिंजी शेरपा ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि लैंडिंग के दौरान विमान फिसल गया था, लेकिन सौभाग्य से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सभी यात्री सुरक्षित हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

इस घटना ने एक बार फिर हवाई सुरक्षा और रनवे परिस्थितियों पर सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन साथ ही पायलट और क्रू की तत्परता ने यह भी साबित किया कि समय पर लिया गया सही फैसला कितनी बड़ी जान-माल की हानि को टाल सकता है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!