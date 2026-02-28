PM मोदी ने राजस्थान को दी ₹16,680 करोड़ की सौगात, कहा- वादे रॉकेट की रफ्तार से हो रहे पूरे

Edited By Radhika, Updated: 28 Feb, 2026 01:26 PM

नेशनल डेस्क: पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के अजमेर में विकास का महाकुंभ सजाते हुए 16,680 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की 'डबल इंजन' सरकार के दो साल के सफल कार्यकाल की सराहना की और कहा कि राजस्थान अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

हमारी सरकार सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध है। इसी कड़ी में आज अजमेर से राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ कई परियोजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास और युवाओं को नियुक्ति पत्रों के वितरण का सौभाग्य मिला है। https://t.co/sEmzvIlWid — Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2026

प्रमुख घोषणाएं और विकास कार्य

अजमेर की इस जनसभा में पीएम मोदी ने शहरी विकास, पेयजल, सड़क, सिंचाई, ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई।

युवाओं को रोजगार: कार्यक्रम के दौरान 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। पीएम ने पिछली सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब पेपर लीक और भ्रष्टाचार का दौर खत्म हो चुका है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है।

देशव्यापी स्वास्थ्य अभियान: पीएम मोदी ने अजमेर की वीरांगनाओं की धरती से बेटियों के लिए HPV टीकाकरण अभियान (सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए) की देशव्यापी शुरुआत की।

इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार: बांदीकुई-जयपुर 4-लेन एक्सप्रेसवे और दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण खंडों का उद्घाटन किया गया। साथ ही जोधपुर में एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी हुआ।

ऊर्जा और जल शक्ति: अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई ग्रिड सब-स्टेशनों का उद्घाटन किया गया और पूर्वी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई।

इजरायल दौरे और शौर्य का जिक्र

हाल ही में इजरायल की यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री ने वहां राजस्थान के सपूत मेजर दलपत सिंह के सम्मान का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इजरायली संसद में भी राजस्थान के वीरों के शौर्य को गर्व के साथ याद किया जाता है।