PM मोदी ने मां डाटकाली मंदिर में पूजा अर्चना की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को देहरादून के नजदीक स्थित सिद्धपीठ डाट काली मंदिर में पूजा—अर्चना की। प्रधानमंत्री मंदिर में करीब 15 मिनट रहे।

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को देहरादून के नजदीक स्थित सिद्धपीठ डाट काली मंदिर में पूजा—अर्चना की। प्रधानमंत्री मंदिर में करीब 15 मिनट रहे। इस मौके पर मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित देवी काली को समर्पित करीब 200 वर्ष पुराने इस मंदिर के बारे में लोगों में मान्यता है कि यहां लोगों की सभी मुराद पूरी होती हैं।