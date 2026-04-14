Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | PM मोदी ने मां डाटकाली मंदिर में पूजा अर्चना की

PM मोदी ने मां डाटकाली मंदिर में पूजा अर्चना की

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 01:54 PM

pm modi offers prayers at maa datkali temple

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को देहरादून के नजदीक स्थित सिद्धपीठ डाट काली मंदिर में पूजा—अर्चना की।  प्रधानमंत्री मंदिर में करीब 15 मिनट रहे।

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को देहरादून के नजदीक स्थित सिद्धपीठ डाट काली मंदिर में पूजा—अर्चना की।  प्रधानमंत्री मंदिर में करीब 15 मिनट रहे। इस मौके पर मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था।  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित देवी काली को समर्पित करीब 200 वर्ष पुराने इस मंदिर के बारे में लोगों में मान्यता है कि यहां लोगों की सभी मुराद पूरी होती हैं। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!