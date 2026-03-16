10 Gram Gold Price Down: सोने-चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट, आज फिर सस्ता हुआ गोल्ड, देखें 24 कैरेट का नया रेट

आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय वायदा बाजार (MCX) से निवेशकों के लिए चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वैश्विक स्तर पर जारी उथल-पुथल और आर्थिक समीकरणों में बदलाव का सीधा प्रहार घरेलू बाजार पर पड़ा है, जिसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में...

नई दिल्ली: आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय वायदा बाजार (MCX) से निवेशकों के लिए चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वैश्विक स्तर पर जारी उथल-पुथल और आर्थिक समीकरणों में बदलाव का सीधा प्रहार घरेलू बाजार पर पड़ा है, जिसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में 'महागिरावट' दर्ज की गई है। सोमवार सुबह जैसे ही बाजार खुला, कीमती धातुओं के ग्राफ लाल निशान के साथ नीचे की ओर गोता लगाने लगे। इस भारी बिकवाली के पीछे मध्य-पूर्व (मिडल ईस्ट) में जारी भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डॉलर की बढ़ती मजबूती को मुख्य कारण माना जा रहा है।

सोने की चमक पड़ी फीकी: ₹1,600 से ज्यादा सस्ता हुआ गोल्ड

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोने के भाव में जबरदस्त कमजोरी देखी जा रही है। शुरुआती सत्र में ही सोना 1.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ ट्रेड करता नजर आया। आंकड़ों की बात करें तो प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत में ₹1,626 की बड़ी कटौती हुई है। इस गिरावट के बाद अब भारतीय बाजार में सोना ₹1,56,840 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। निवेशकों के बीच मची 'प्रॉफिट बुकिंग' की होड़ ने कीमतों पर दबाव और बढ़ा दिया है।

चांदी के बाजार में भारी क्रैश: कीमतें ₹4,000 से अधिक टूटीं

सोने के मुकाबले चांदी की हालत और भी नाजुक नजर आ रही है। औद्योगिक मांग में कमी की आशंका और वैश्विक संकेतों के चलते चांदी के दाम औंधे मुंह गिरे हैं। आज चांदी के भाव में 1.56 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे इसकी कीमतों में ₹4,000 प्रति किलोग्राम से ज्यादा की सेंध लग गई है। वर्तमान में चांदी गिरकर ₹2,55,394 प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है।

बाजार गिरने के पीछे के बड़े कारण

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतें $5,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गई हैं, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ा है। इसके अलावा, ग्लोबल बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम होने और डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने से निवेशक सुरक्षित निवेश के बजाय मुनाफा वसूली को प्राथमिकता दे रहे हैं। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) द्वारा इमरजेंसी तेल भंडार खोलने की खबरों ने भी बाजार की धारणा को प्रभावित किया है।

देश के प्रमुख शहरों में आज के ताजा भाव (प्रति ग्राम)

भारतीय सर्राफा बाजार के विभिन्न शहरों में कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है। दिल्ली, कानपुर और गाजियाबाद में भाव लगभग समान बने हुए हैं, जबकि दक्षिण भारत में कीमतें थोड़ी अधिक हैं।