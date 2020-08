एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि कोई मंदिर तोड़ कर मस्जिद नहीं बनाई गई लेकिन अब मंदिर तोड़कर मस्जिद जरूर बनाई जाएगी। रशीद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने राम मंदिर के भूमि पूजन में जाकर संविधान का उल्लघंन किया है। बता दें कि भूमि पूजन से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) ने भी इसी तरह का भड़काऊ बयान जारी किया था।

Stories You May Like