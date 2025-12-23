Main Menu

iPhone 16e Price: इस सेल में गिर गए  iPhone 16e के दाम, साथ ही मिल रहे हैं ये डिस्काउंट ऑफर्स, जल्दी से करें चेक

अगर आप इस समय एप्पल का फोन खरीदने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप इस साल लॉन्च हुआ iphone 17 नहीं खरीदना चाहते तो iPhone 16e खरीद सकते हैं। इस समय ये फोन आपको 9,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ लिस्ट iPhone 16e क्रोमा की सेल में मिल जाएगा।

iPhone 16e Price Drop: अगर आप इस समय एप्पल का फोन खरीदने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप इस साल लॉन्च हुआ iphone 17 नहीं खरीदना चाहते तो iPhone 16e खरीद सकते हैं। इस समय ये फोन आपको 9,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ लिस्ट iPhone 16e क्रोमा की सेल में मिल जाएगा। यानि 12% की सीधी कटौती के बाद मात्र 52,390 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास चुनिंदा बैंक कार्ड्स हैं, तो आपको 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट और मिल जाएगा। इन सभी ऑफर्स के बाद, आप इस लेटेस्ट आईफोन को मात्र 50,390 रुपये की शुरुआती कीमत पर अपना बना सकते हैं।

iPhone 16e के फीचर्स

कम कीमत का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि फीचर्स में कोई कमी की गई है। iPhone 16e एप्पल के कई आधुनिक फीचर्स से लैस है। इसमें 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है, जो बेहतरीन कलर और ब्राइटनेस देता है। फोन में एप्पल का लेटेस्ट A18 बायोनिक चिपसेट लगा है, जो इसे सुपरफास्ट बनाता है। फोटोग्राफी के लिए 48MP का सिंगल रियर कैमरा दिया गया है, जो 2x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ आता है। सेल्फी के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा है। यह फोन एप्पल के नए AI फीचर्स (Apple Intelligence) को भी सपोर्ट करता है।

बैटरी और ड्यूरेबिलिटी: कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 26 घंटे तक का बैकअप देती है। साथ ही यह IP68 रेटिंग के साथ आता है, जिससे इसे पानी और धूल से सुरक्षा मिलती है।

इस दिन तक चलेगी सेल

जानकारी के लिए बता दें कि क्रोमा की यह सेल 15 दिसंबर से शुरू होकर 4 जनवरी 2026 तक चलेगी। स्टॉक खत्म होने से पहले आप ऑनलाइन या नजदीकी स्टोर पर जाकर इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं।

 

