निर्भया कांड जैसी हैवानियत: अगवा कर पिलाई शराब, फिर गोदाम में ले जाकर युवती को सारी रात नोचते रहे 6 हैवान, सामने आया दिल दहलाने वाला हादसा

बिहार के पूर्णिया जिले से दिल्ली जैसे निर्भया कांड जैसी वारदात सामने आई है। यहां से इंसानियत को तार-तार करने वाली एक वारदात सामने आई है। यहाँ आर्केस्ट्रा में काम करने वाली एक युवती के साथ 6 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने नशे में धुत...

नेशनल डेस्क: बिहार के पूर्णिया जिले से दिल्ली जैसे निर्भया कांड जैसी वारदात सामने आई है। यहां से इंसानियत को तार-तार करने वाली एक वारदात सामने आई है। यहाँ आर्केस्ट्रा में काम करने वाली एक युवती के साथ 6 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने नशे में धुत आरोपी के ही फोन से 112 नंबर पर कॉल कर अपनी जान बचाई, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

सारी रात युवती को नोचते रहे हैवान

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार युवती काम खत्म कर पूर्णिया के नेवलाल चौक से पैदल अपने घर लौट रही थी। तभी एक कार में सवार छह युवकों ने उसका रास्ता रोका और विरोध करने पर उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया। आरोपी उसे करीब 25 किलोमीटर दूर बरियार चौक स्थित एक गोदाम (जया ट्रेडर्स) के कमरे में ले गए। आरोप है कि वहां युवती को जबरन शराब पिलाई गई और फिर पूरी रात 6 दरिंदों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। युवती फिलहाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

आरोपी के फोन से पुलिस को दी सूचना

इस भयावह मंजर के बीच भी पीड़िता ने गजब की हिम्मत दिखाई। जब मुख्य आरोपी मोहम्मद जुनेद नशे की हालत में सो गया, तब युवती ने उसी का मोबाइल उठाकर चुपके से 'डायल 112' पर कॉल किया। पुलिस ने लोकेशन ट्रैक की और तुरंत मौके पर पहुंची। कमरे का ताला तोड़कर पुलिस अंदर घुसी तो देखा कि पीड़िता बदहवास हालत में थी और मुख्य आरोपी बगल में ही सो रहा था।

पुलिस की कार्रवाई

डगरूआ थाना की एसआई पूर्णिमा कुमारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी मोहम्मद जुनेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी पांच आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें छापेमारी कर रही हैं।