राहुल गांधी ने पुंछ में गोलाबारी से पीड़ितों से की मुलाकात, मनोबल बढ़ाते हुए बोले- चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा

नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा पार से की गई गोलाबारी के पीड़ितों से मिलने के लिए शनिवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले पहुंचे। यह पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए नृशंस आतंकवादी हमले के बाद से केंद्र शासित प्रदेश का यह दूसरा दौरा है।

#WATCH | J&K | Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi visits a school in Poonch and interacts with the students affected by Pakistan's cross-border shelling.



He says "Now, you have seen danger and a little bit of a frightening situation, but don't worry, everything will come… pic.twitter.com/Brax5BWDVt — ANI (@ANI) May 24, 2025