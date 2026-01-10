Main Menu

अकाली दल का सवाल- आतिशी की वीडियो चैक कर ली लेकिन SSP पटियाला की वीडियो रिपोर्ट क्यों पैडिंग, उठाए सवाल

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 02:55 PM

akali dal

दिल्ली विधानसभा में विधायक आतिशी द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर जालंधर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

पंजाब डेस्क: दिल्ली विधानसभा में विधायक आतिशी द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर जालंधर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने जालंधर के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इस बीच अकाली  दल ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। अकाली दल के प्रवक्ता वकील अर्शदीप सिंह कलेर का सोशल मीडिया (x) पर पोस्ट व वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक विवादित वीडियो को लेकर मामला गरमाया हुआ है। कलेर ने दावा किया है कि यह वीडियो पहले प्लानिंग बोर्ड एसबीएस नगर के चेयरमैन सतनाम जलालपुर के निजी फेसबुक अकाउंट पर अपलोड किया गया, और बाद में इसे AAP जालंधर के आधिकारिक फेसबुक पेज के माध्यम से साझा कर प्रचार किया गया।

PunjabKesari

कलेर ने स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों से मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। अर्शदीप सिंह ने कहा कि, ''पंजाब में पहले से ही कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। रोज़ाना हिंसा और हत्या की घटनाएं हो रही हैं, वहीं नशे की समस्या भी गंभीर है। ऐसे में आरोप है कि पंजाब पुलिस संविधान के मूल सिद्धांतों को नजरअंदाज कर आम आदमी पार्टी सरकार के राजनीतिक आदेशों के अनुसार कार्य कर रही है। विशेष रूप से DGP पंजाब से यह पूछा गया है कि एस.बी.एस. नगर के प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन सतनाम जलापुर द्वारा गुरु साहिबान की तस्वीरों के अपमान से संबंधित झूठी/संशोधित वीडियो अपने निजी फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करने के मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और आगे क्या की जाएगी।

इसके अलावा, DGP से यह भी जवाब मांगा गया है कि पटियाला पुलिस की कॉन्फ्रेंस कॉल मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। सभी पुलिस अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे भारत के संविधान के अनुरूप अपनी ड्यूटी निभाएं और कानून के शासन को सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि, सोशल मीडिया पर सुखबीर सिंह बादल की एक वीडियो पोस्ट करने को लेकर एक नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले में प्लानिंग बोर्ड एसबीएस नगर के चेयरमैन सतनाम जलालपुर के खिलाफ FIR दर्ज करने और तत्काल कार्रवाई करने की मांग करते हुए शिकायत चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को सौंपी गई है।

