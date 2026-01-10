ओडिशा में विमान हादसा: राउरकेला से उड़ान भरते ही क्रैश हुआ 9-सीटर चार्टर्ड प्लेन, खेत में हुई इमरजेंसी लैंडिंग

Edited By Radhika, Updated: 10 Jan, 2026 02:56 PM

नेशनल डेस्क: ओडिशा के राउरकेला में शनिवार दोपहर एक बड़ा विमान हादसा होने से बाल-बाल बच गया। इंडिया वन एयर का एक 9-सीटर चार्टर्ड विमान उड़ान भरने के महज 10-15 किलोमीटर बाद जालदा (लाठीकाटा क्षेत्र) के पास एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई।

तकनीकी खराबी बनी वजह

विमान ने राउरकेला से भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरी थी। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार हवा में तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग (Emergency Landing) की कोशिश की, लेकिन विमान तेजी से नीचे आकर खेत में गिर गया। विमान में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें 4 यात्री और 2 क्रू मेंबर शामिल थे।

रेस्क्यू ऑपरेशन और घायलों की स्थिति

हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन टीमें और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया। विमान में सवार सभी छह लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार, सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है। नागरिक उड्डयन विभाग ने हादसे के सटीक कारणों की जांच के आदेश दे दिए हैं।