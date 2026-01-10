Main Menu

तुर्कमान गेट पथराव मामले में तीन और लोगों की गिरफ्तारी, अब तक कुल 16 लोग गिरफ्तार, देखें नामों की लिस्ट

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 02:45 PM

three more people arrested in turkman gate stone pelting case total 16 arrested

दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट इलाके में हुई पथराव की घटना के सिलसिले में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

नेशनल डेस्क: दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट इलाके में हुई पथराव की घटना के सिलसिले में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम मोहम्मद नावेद (44), मोहम्मद फैज (20), मोहम्मद उबैदुल्लाह (23), मोहम्मद आरिब (25), मोहम्मद काशिफ (25), मोहम्मद कैफ (23), मोहम्मद अदनान (37), समीर हुसैन (40), मोहम्मद अतहर (20), शहनवाज आलम (55), मोहम्मद इमरान (28), मोहम्मद इमरान उर्फ राजू (36), मोहम्मद अफ्फान (20), मोहम्मद आदिल (20), मोहम्मद आमिर हमजा (22) और मोहम्मद उबैदुल्लाह (26) हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मध्य) निधिन वाल्सन ने कहा, “शुक्रवार रात हमने पथराव में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।


PunjabKesari

जांच अभी जारी है।” कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। पुलिस ड्रोन से निगरानी और सीसीटीवी कैमरों से भी कड़ी नजर रखे हुए है। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। जांच के दौरान पुलिस ने 10 सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर्स' की पहचान की है, जिन पर घटना से जुड़ी गलत या अपुष्ट जानकारी देने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि एक ‘इन्फ्लुएंसर' एमन रिजवी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह अभी तक पेश नहीं हुई है।

हालांकि, रिजवी ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा कि उन्हें अब तक पुलिस की ओर से कोई समन नहीं मिला है। उन्होंने कहा, “घटना छह जनवरी को रात करीब 12:30 बजे हुई थी। मैं एक शादी में थी और सुबह करीब चार बजे मैंने वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो में मैंने किसी से मस्जिद के पास इकट्ठा होने को नहीं कहा था। मैंने सिर्फ यह जानकारी दी थी कि मस्जिद के आसपास कुछ हुआ है।” खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए रिजवी ने कहा कि पुलिस ने अब तक उनसे कोई संपर्क नहीं किया है।

PunjabKesari

उन्होंने कहा, “अगर मुझे कोई समन या फोन आता है, तो मैं पूरा सहयोग करूंगी।” उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस वहां सिर्फ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए थी और पुलिस पर पत्थर फेंकना अपराध है, जिसका वह समर्थन नहीं करतीं। पुलिस ने बताया कि एक और इन्फ्लुएंसर सलमान को भी समन भेजा जाना है। सोशल मीडिया पर कुछ संदेश फैलाने में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के एक सांसद की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हम उनकी भूमिका पर गौर कर रहे हैं। उन्हें नोटिस भेजा जा सकता है। उनके सभी बयानों की जांच की जा रही है।” पुलिस के अनुसार, पथराव की घटना की जांच कई स्तरों पर जारी है। इसमें डिजिटल सबूतों की जांच, गलत जानकारी फैलाने वालों की पहचान और हिंसा से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ शामिल है। 

