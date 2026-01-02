Rahul Gandhi in Vietnam: भांजे की सगाई के बाद वियतनाम पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, BJP ने ली चुटकी

Main Menu

02 Jan, 2026

rahul gandhi reached vietnam on new year

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम दौरे पर हैं। ऐसी जानकारी सामने आई है कि राहुल 1 हफ्ते बाद वतन वापिसी करेंगे। इसी बीच 5 जनवरी को देश में कांग्रेस देशव्यापी 'मनरेगा बचाओ अभियान' शुरू करने जा रही है।

रणथंभौर में जुटी थी गांधी-वाड्रा फैमिली

वियतनाम जाने से पहले राहुल गांधी राजस्थान के रणथंभौर में थे। यहां प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की उनकी लॉन्ग-टाइम फ्रेंड अविवा बेग के साथ सगाई का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सगाई की रस्मों में गांधी और वाड्रा परिवार के साथ अविवा के माता-पिता (इमरान बेग और नंदिता बेग) भी शामिल हुए थे। नए साल का स्वागत करने के बाद राहुल अपनी अगली यात्रा पर निकल गए।

बीजेपी ने बोला तीखा हमला

राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर चुटकी ली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी 'लीडर ऑफ पयर्टन' की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। मालवीय ने कहा, "हम सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें जर्मनी और वियतनाम की यात्राओं के बीच रणथंभौर में कुछ पल बिताने का समय मिल गया।" गौरतलब है कि इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी राहुल जर्मनी की यात्रा पर गए थे।

वापसी के बाद शुरु होगा रैलियों का दौर

कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी अपनी छुट्टियों से लौटते ही सक्रिय राजनीति में जुट जाएंगे।

  • मनरेगा बचाओ: राहुल लौटने के बाद इस अभियान से जुड़ी रैलियों में शिरकत करेंगे।
  • विधानसभा चुनाव: जनवरी में ही वह उन पांच राज्यों का दौरा कर सकते हैं जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं।
  • ट्रेनिंग कैंप: जनवरी के तीसरे हफ्ते में राहुल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पार्टी के नए जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे।

 

