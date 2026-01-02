Rahul Gandhi in Vietnam: भांजे की सगाई के बाद वियतनाम पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, BJP ने ली चुटकी

Edited By Radhika, Updated: 02 Jan, 2026 04:36 PM

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम दौरे पर हैं। ऐसी जानकारी सामने आई है कि राहुल 1 हफ्ते बाद वतन वापिसी करेंगे। इसी बीच 5 जनवरी को देश में कांग्रेस देशव्यापी 'मनरेगा बचाओ अभियान' शुरू करने जा रही है।

Rahul Gandhi in Vietnam: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम दौरे पर हैं। ऐसी जानकारी सामने आई है कि राहुल 1 हफ्ते बाद वतन वापिसी करेंगे। इसी बीच 5 जनवरी को देश में कांग्रेस देशव्यापी 'मनरेगा बचाओ अभियान' शुरू करने जा रही है।

रणथंभौर में जुटी थी गांधी-वाड्रा फैमिली

वियतनाम जाने से पहले राहुल गांधी राजस्थान के रणथंभौर में थे। यहां प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की उनकी लॉन्ग-टाइम फ्रेंड अविवा बेग के साथ सगाई का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सगाई की रस्मों में गांधी और वाड्रा परिवार के साथ अविवा के माता-पिता (इमरान बेग और नंदिता बेग) भी शामिल हुए थे। नए साल का स्वागत करने के बाद राहुल अपनी अगली यात्रा पर निकल गए।

बीजेपी ने बोला तीखा हमला

राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर चुटकी ली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी 'लीडर ऑफ पयर्टन' की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। मालवीय ने कहा, "हम सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें जर्मनी और वियतनाम की यात्राओं के बीच रणथंभौर में कुछ पल बिताने का समय मिल गया।" गौरतलब है कि इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी राहुल जर्मनी की यात्रा पर गए थे।

वापसी के बाद शुरु होगा रैलियों का दौर

कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी अपनी छुट्टियों से लौटते ही सक्रिय राजनीति में जुट जाएंगे।