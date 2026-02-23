Main Menu

'एपस्टीन फाइल्स में आपका नाम सामने आना शर्म की बात', राहुल गांधी ने Video जारी कर पीएम मोदी पर साधा निशाना

Edited By Updated: 23 Feb, 2026 09:05 PM

नेशनल डेस्कः कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री, उनके कुछ मंत्रियों और उनके करीबी मित्रों के नाम एपस्टीन फाइल्स में सामने आए हैं। उन्होंने इसे “शर्म की बात” बताया।

वीडियो में क्या बोले राहुल गांधी?

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा:, “मोदी जी, आप शर्म की बात करते हो? शर्म की बात मैं आपको बताता हूं। एपस्टीन फाइल्स में आपका, आपके मंत्री और आपके मित्र का साथ में नाम आना, ऐसे घिनौने अपराधी के साथ आपका नाम जुड़ा होना – ये शर्म की बात है। आपने अमेरिका के साथ जो व्यापार सौदा किया है, जिसमें आपने देश को बेच दिया – ये शर्म की बात है। हमारे देश का डेटा दे दिया। किसानों को खत्म कर दिया। कपड़ा उद्योग बर्बाद कर दिया – ये शर्म की बात है।”

अमेरिका में चल रहे मामलों का जिक्र

राहुल गांधी ने आगे लिखा कि कारोबारी Gautam Adani पर अमेरिका में चल रहे मुकदमे ने प्रधानमंत्री की “रातों की नींद उड़ा रखी है।” उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ एक कारोबारी का नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार के वित्तीय ढांचे से जुड़ा है। राहुल ने आरोप लगाया कि 14 महीनों से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो अपने आप में “शर्म की बात” है।

अन्य उद्योगपतियों का भी जिक्र

राहुल गांधी ने अपने बयान में उद्योगपति Anil Ambani का भी नाम लिया। उन्होंने कहा, “मोदी जी, आप अपने मित्रों अनिल अंबानी, अदाणी और अपने लिए जो उचित समझें, वो कीजिए। मैं और कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर देश की रक्षा करते रहेंगे। एक इंच पीछे नहीं हटेंगे।”

