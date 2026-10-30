दिल्ली में बारिश से प्रदूषण को लगा झटका, AQI 200 से गिरकर 133 पर पहुंचा, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

गुरुवार देर रात राजधानी के कई इलाकों में लगातार बारिश हुई। हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया इलाके की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं और सड़कें पानी से भरी हुई हैं। मौसम में आए इस बदलाव के साथ ही...

नई दिल्ली: गुरुवार देर रात राजधानी के कई इलाकों में लगातार बारिश हुई। हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया इलाके की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं और सड़कें पानी से भरी हुई हैं। मौसम में आए इस बदलाव के साथ ही दिल्ली की हवा की गुणवत्ता (एयर क्वालिटी) में भी सुधार हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शुक्रवार सुबह 4 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 133 दर्ज किया गया, जो बुधवार और गुरुवार को 200 से ऊपर था। 133 का AQI 'मध्यम' (मॉडरेट) श्रेणी में आता है, जबकि सप्ताह की शुरुआत में यह 'खराब' (पुअर) श्रेणी में था।

अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश और आंधी-तूफान

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 29 अक्टूबर को दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया था, जिसमें अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई थी। नवंबर की शुरुआत में मौसम धीरे-धीरे बेहतर होने से पहले, इस पूरे इलाके में मौसम की यह गतिविधि जारी रहने की उम्मीद है। 29 अक्टूबर को दिल्ली में पिछले चार सालों का सबसे ठंडा अक्टूबर का दिन दर्ज किया गया। चक्रवात 'अरनाब' के कमजोर पड़ने के कारण तापमान सामान्य से 5.6°C नीचे गिर गया था।

VIDEO | Delhi: Light rainfall lashed parts of the national capital, bringing a noticeable dip in temperatures across the Delhi-NCR region. The sudden spell of rain offered a welcome respite, cooler weather, and a pleasant chill to the city. Visuals from Kartavya Path and Rail Bhawan area. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2026

दिल्ली-NCR में बारिश और आंधी-तूफान की संभावना

नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही, कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के भी आसार हैं। 30 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, और रात के समय कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। 31 अक्टूबर को मौसम में सुधार होने की उम्मीद है, जब पूरे इलाके में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। उस दिन के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

1 नवंबर से दिल्ली-NCR में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने और मौसम के अधिक स्थिर होने की उम्मीद है। इन सभी जिलों में मौसम के साफ रहने का अनुमान है। कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट इस बीच, IMD ने cyclonic circulation के अवशेषों के कारण मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। 30 अक्टूबर को उत्तरी बिहार के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की संभावना है।

झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में 30 अक्टूबर तक अचानक बाढ़ आने का कम से कम मध्यम स्तर का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the city at night. Visuals from Jamia https://t.co/ytJlmLNQRw — ANI (@ANI) October 29, 2026

2 नवंबर से दक्षिणी राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी

दक्षिण भारत में, नवंबर की शुरुआत से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना एक मौसमी सिस्टम इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। अक्टूबर के अंत तक छिटपुट बारिश जारी रह सकती है। इसके बाद, 2 से 4 नवंबर के बीच तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश का दायरा और बढ़ सकता है।

IMD ने 2 और 3 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। तेलंगाना में भी गरज-चमक के साथ आंधी आ सकती है, जिसमें 60 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं। जहां 1 नवंबर से दिल्ली-NCR में मौसम में सुधार की उम्मीद है, वहीं मध्य, पूर्वी और दक्षिणी भारत के कई राज्यों में आने वाले दिनों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है।



