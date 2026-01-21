Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | अविमुक्तेश्वरानंद पर रामभद्राचार्य का तीखा हमला, बोले- वो तो अभी जगद्गुरु भी नहीं

अविमुक्तेश्वरानंद पर रामभद्राचार्य का तीखा हमला, बोले- वो तो अभी जगद्गुरु भी नहीं

Edited By Updated: 21 Jan, 2026 06:45 PM

rambhadracharya refutes injustice claims by shankaracharya

प्रयागराज के माघ मेले में उपजे विवाद के बीच जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के रुख की कड़ी आलोचना की है। ग्वालियर पहुंचे रामभद्राचार्य ने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शंकराचार्य को दिया गया नोटिस कानूनी और...

नेशनल डेस्क: प्रयागराज के माघ मेले में उपजे विवाद के बीच जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के रुख की कड़ी आलोचना की है। ग्वालियर पहुंचे रामभद्राचार्य ने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शंकराचार्य को दिया गया नोटिस कानूनी और धार्मिक मर्यादा के लिहाज से बिल्कुल सही है।

PunjabKesari

गंगा तक रथ ले जाना गलत

रामभद्राचार्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के 'अन्याय' वाले दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद नियमों की अनदेखी की है। गंगा स्नान के लिए संगम तक रथ में बैठकर नहीं जाया जाता। हम स्वयं संगम तक पैदल जाते हैं। जब पुलिस ने उन्हें रोका था, तो उन्हें रुक जाना चाहिए था।" उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा, "मैं तो जगद्गुरु हूं, वे तो अभी जगद्गुरु भी नहीं हैं।"

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

दिग्विजय सिंह को बताया 'अज्ञानी'

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के 'हिंदू' शब्द को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भी रामभद्राचार्य ने पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि 'हिंदू' शब्द फारसी से आया है। इस पर महाराज ने उन्हें 'अज्ञानी' करार देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। उन्होंने जैमिनी सभ्यता और प्राचीन तंत्र शास्त्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि श्लोकों में 'हिंदू' शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!