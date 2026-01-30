RBI Repo Rate: फरवरी में घर खरीदने वालों की लगेगी चांदी! RBI कर सकती है ये बड़ा ऐलान

Edited By Radhika, Updated: 30 Jan, 2026 01:44 PM

RBI Repo Rate: देश की अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात को देखते हुए आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि रिजर्व बैंक फरवरी की बैठक में रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो रेपो रेट घटकर 5.25% पर आ जाएगा। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य इस समय बाजार में लिक्विडिटी (नकदी) बढ़ाना और निवेश को बढ़ाना है।

होम लोन लेने वालों की होगी चांदी

रेपो रेट में कटौती का सीधा फायदा बैंक ग्राहकों को मिलता है। आइए समझते हैं कि 0.25% की कटौती आपकी जेब पर क्या असर डालेगी:

महीने की बचत: यदि आपने 9% की ब्याज दर पर 20 साल के लिए 50 लाख रुपये का लोन लिया है, तो ब्याज दर 8.75% होने पर आपकी EMI हर महीने लगभग 800 रुपये कम हो जाएगी।

ब्याज में बड़ी राहत: पूरे लोन कार्यकाल के दौरान आप लगभग 1.9 लाख रुपये के ब्याज की बचत कर पाएंगे।

लोन की अवधि: यदि आप EMI उतनी ही रखते हैं, तो आपके लोन की अवधि 10-12 महीने कम हो सकती है, जिससे 4 लाख रुपये तक की बड़ी बचत हो सकती है।

क्या महंगाई बनेगी रोड़ा?

एक ओर जहां कटौती की उम्मीद है, वहीं रेटिंग एजेंसी CRISIL ने थोड़ा अलग रुख अपनाया है। क्रिसिल के अनुसार बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों को स्थिर भी रख सकता है। RBI के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगाई को काबू में रखने और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने की है।