शादी तय होते ही युवक ने रची खौफनाक साजिश, युवती को नशा देकर बनाया आपत्तिजनक वीडियो

नेशनल डेस्क: बिहार के समस्तीपुर जिले से एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका को ब्लैकमेल करने के लिए सुनियोजित साजिश रच डाली। स्कूल के दिनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदली, लेकिन जब युवती की शादी कहीं और तय हो गई, तो आरोपी इसे स्वीकार नहीं कर सका। इसी नाराज़गी में उसने बदले की भावना से ऐसा कदम उठाया, जिसने पीड़िता और उसके परिवार को गहरे डर में डाल दिया।

जन्मदिन की पार्टी बनी साजिश का जरिया

पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने उसे जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाया। वहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती को बेहोश कर दिया। इसी दौरान आरोपी ने उसके आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद आरोपी ने इन वीडियो को हथियार बनाते हुए युवती को लगातार डराना-धमकाना शुरू कर दिया।

वायरल करने की धमकी, फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से उत्पीड़न

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने अलग-अलग जगहों पर बुलाकर कई बार वीडियो बनाए और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता रहा। मानसिक दबाव बनाने के लिए उसने इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी भी बनाई, जिससे युवती को परेशान किया जाता रहा। डर और तनाव के कारण पीड़िता लंबे समय तक चुप रही, लेकिन उत्पीड़न लगातार बढ़ता चला गया।

शादी रद्द कराने की कोशिश, परिवार को मिली जान से मारने की धमकी

आरोपी यहीं नहीं रुका। उसने युवती की शादी तुड़वाने के इरादे से उसके परिवार और ससुराल पक्ष को फोन कर जान से मारने की धमकियां दीं। इससे पूरा परिवार भय के माहौल में आ गया। पीड़िता ने पहले आरोपी के परिजनों को भी इस बारे में जानकारी दी, लेकिन वहां से कोई सहयोग नहीं मिला।

महिला थाना और साइबर पुलिस पहुंचा मामला

लगातार मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने आखिरकार समस्तीपुर महिला थाना और साइबर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामला बेहद संवेदनशील है और सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ साइबर कानून और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। आरोपी समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है।