सरना ने हैदराबाद के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में तोड़फोड़ और ज़मीन विवाद पर जताई चिंता

दिल्ली अकाली प्रमुख परमजीत सिंह सरना ने हैदराबाद में गुरुद्वारा साहिब बारंबाला से जुड़ी ज़मीन के चारों ओर लगी सुरक्षा बाड़ को हाल ही में तोड़े जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

नई दिल्ली: दिल्ली अकाली प्रमुख परमजीत सिंह सरना ने हैदराबाद में गुरुद्वारा साहिब बारंबाला से जुड़ी ज़मीन के चारों ओर लगी सुरक्षा बाड़ को हाल ही में तोड़े जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने तेलंगाना सरकार से अदालत के आदेशों और इस क्षेत्र में सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मौजूदगी का सम्मान करने की अपील की है।



एक बयान में, सरना ने कहा कि यह विवाद अत्तापुर के 'सिख छावनी' इलाके की ज़मीन से जुड़ा है। सिख समुदाय का इस जगह से जुड़ाव 1832 से है, जब निज़ाम ने महाराजा रणजीत सिंह से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मांगी थी, जिसके बाद सिख टुकड़ियों को हैदराबाद में तैनात किया गया था। बाद में, यह बस्ती उन्हीं सिख सैनिकों के वंशजों का घर बन गई। स्थानीय गुरुद्वारा समिति द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार, वर्तमान में इस क्षेत्र में लगभग 1,200 सिख परिवार रहते हैं। इन परिवारों ने पीढ़ियों से यहाँ अपने घर, गुरुद्वारे, शिक्षण संस्थान और खेल के मैदान बनाए हैं।



सरना ने बताया कि ज़िला अधिकारियों ने पहले भी सर्वेक्षण किए थे और यह स्वीकार किया था कि सिख समुदाय लगभग दो शताब्दियों से इस ज़मीन पर रह रहा है। अधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्टों में यह सिफारिश की गई थी कि आवासीय भूखंडों को मामूली शुल्क पर नियमित (regularise) किया जाए, और धार्मिक व शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही ज़मीन संबंधित संस्थानों को निःशुल्क दी जाए।



उन्होंने यह भी बताया कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को ज़मीन के नियमितीकरण पर विचार करने का निर्देश दिया था, और यह आदेश दिया था कि सिख समुदाय के शांतिपूर्ण कब्ज़े में कोई बाधा न डाली जाए। इसके बावजूद, स्थानीय अधिकारियों और पुलिस ने कथित तौर पर 15 मार्च को 'निशान साहिब' के पास स्थित लगभग 6,044 वर्ग गज ज़मीन के एक हिस्से के चारों ओर लगी अस्थायी बाड़ को तोड़ दिया।



गुरुद्वारा समिति द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, यह बाड़ असामाजिक तत्वों द्वारा इस जगह के दुरुपयोग को रोकने और इस धार्मिक स्थल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए लगाई गई थी। समिति ने कहा कि यह ढांचा अस्थायी था और इसका उद्देश्य केवल 'निशान साहिब' के पास कूड़ा फेंकने, अवैध पार्किंग और अन्य अवांछित गतिविधियों को रोकना था।



सरना ने कहा कि इस तोड़फोड़ से सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं, और उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिकारी समुदाय के ज़मीन पर कब्ज़े में दखल न दें, बाड़बंदी को फिर से ठीक करें, और संपत्ति को नियमित करने की लंबे समय से अटकी प्रक्रिया में तेज़ी लाएं।



सरना ने कहा, “सिख समुदाय इस इलाके में पीढ़ियों से शांतिपूर्वक रहता आया है और उसने हैदराबाद के सामाजिक और शैक्षिक जीवन में योगदान दिया है। उनकी ऐतिहासिक मौजूदगी को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।”