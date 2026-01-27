प्रेमानंद महाराज की तस्वीर देख पसीज गया चोर का दिल, चोरी कर वापिस लौटाया मोबाइल, Video Viral

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। इन दिनों संत प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो फिर से काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अपनी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा सुनाता है कि वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया और खुद महाराज भी...

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। इन दिनों संत प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो फिर से काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अपनी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा सुनाता है कि वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया और खुद महाराज भी ठहाके लगाकर हंसने लगे। जानते हैं कि क्या है ये किस्सा

क्या है पूरा किस्सा?

भक्त ने महाराज को बताया कि उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया था। फोन की लॉक स्क्रीन पर प्रेमानंद महाराज की ही तस्वीर लगी हुई थी। जब चोर ने फोन को अनलॉक करने या चलाने की कोशिश की, तो उसकी नजर महाराज की तस्वीर पर पड़ी। भक्त के अनुसार, महाराज की सौम्य छवि और उनके प्रति श्रद्धा का चोर पर ऐसा असर हुआ कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। चोर ने मोबाइल के असली मालिक को फोन वापस लौटा दिया।

महाराज की प्रतिक्रिया ने जीता दिल

जब भक्त ने यह बात महाराज को बताई, तो वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने बड़े ही सहज भाव से मुस्कुराते हुए इस घटना का आनंद लिया। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को 'इंसानियत और संस्कार की जीत' बता रहे हैं। यूज़र्स का कहना है कि यह संतों की वाणी और उनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव है कि एक अपराधी के मन में भी धर्म और ग्लानि का भाव पैदा हो गया।