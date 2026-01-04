Watch Video: इस मशहूर एक्ट्रेस को आई माता, जमकर वायरल हो रहा वीडियो

Main Menu

Updated: 04 Jan, 2026 05:33 PM

टीवी सीरियल नागिन की एक्ट्रेस सुधा चंद्रन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सुधा माता पूजा के दौरान पूरी आस्था में डूबी नजर आ रही हैं, लेकिन उनका व्यवहार असामान्य दिख रहा है। सिर हिलाना, उछलना और लोगों को संभालने की कोशिशों पर...

नेशनल डेस्क : टीवी और फिल्मों की जानी-मानी एक्ट्रेस सुधा चंद्रन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सुधा पूजा के दौरान अलग तरह से बिहेव करती दिख रही हैं, जिसे देखकर लोग चौंक गए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुधा माता की चौकी पर पूरी आस्था में डूबी हैं, लेकिन उनके व्यवहार में असामान्य हरकतें नजर आ रही हैं।

सुधा सफेद प्रिंटेड साड़ी और माथे पर माता की चुनरी पहने हुए दिखाई दे रही हैं। वीडियो में वे सिर हिलाते हुए उछलती नजर आ रही हैं और उन्हें संभालने की कोशिश करने वालों पर भी वे हाथ उठाती दिख रही हैं। वहीं, आसपास मौजूद पंडित जी को भी वे हाथ या दांत से चोट पहुंचाने की कोशिश करती दिख रही हैं।

वीडियो के वायरल होते ही लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे फिल्म या सीरियल का हिस्सा मान रहे हैं, तो कुछ ने सुधा पर माता आने की बात कही। वहीं, कई लोग इस दौरान सुधा की स्वास्थ्य चिंता भी कर रहे हैं। इस वीडियो पर सुधा की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है।

सुधा चंद्रन कौन हैं?

सुधा चंद्रन का जन्म 21 सितंबर 1965 को मुंबई में हुआ था और उनका परिवार तमिलनाडु से है। वे 60 साल की हो चुकी हैं और अभी भी फिल्मों और टीवी की दुनिया में सक्रिय हैं। सुधा भरतनाट्यम की प्रशिक्षित डांसर भी हैं और लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने अपने करियर में नाम कमाया। फिल्मों में सुधा चंद्रन ने मालामाल वीकली, शोला और शबनम, इम्तेहां प्यार की, हम आपके दिल में रहते हैं, इंसाफ की देवी, अनुभव, ये फासले, सैल्यूट, सिफर, मिलन जैसी फिल्मों में काम किया है। टीवी की दुनिया में वे लंबे समय से नागिन सीरियल से जुड़ी हुई हैं।

