पोहे के ढेर पर बैठकर पैकिंग! वायरल वीडियो के बाद छत्तीसगढ़ फैक्ट्री का लाइसेंस सस्पेंड,जांच जारी

नेशनल डेस्क: बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़) जिले के खोकली क्षेत्र में संचालित एक पोहा निर्माण और पैकेजिंग यूनिट पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। यह कदम तब उठाया गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें फैक्ट्री के अंदर अस्वच्छ परिस्थितियों में पोहा पैक किए जाने का दृश्य सामने आया।

वीडियो में देखा गया कि कर्मचारी बड़े-बड़े पोहा के ढेर पर बैठकर पैकेजिंग कर रहे थे। हैरानी की बात यह रही कि काम के दौरान किसी ने मास्क, दस्ताने, हेड कैप या एप्रन जैसे बुनियादी सुरक्षा उपकरण नहीं पहन रखे थे। पैकिंग खुले माहौल में की जा रही थी, जहां धूल और अन्य अशुद्धियां आसानी से खाद्य सामग्री में मिल सकती थीं।

मामले को गंभीरता से लेते हुए बलौदा बाजार के कलेक्टर दीपक सोनी ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को तत्काल जांच के निर्देश दिए। निरीक्षण टीम ने मौके पर पहुंचकर कई अनियमितताएं दर्ज कीं।

जांच में सामने आया कि कर्मचारी बिना किसी व्यक्तिगत स्वच्छता सुरक्षा उपकरण के खाद्य पदार्थ को सीधे हाथों से छूकर पैक कर रहे थे। उत्पादन स्थल पर सफाई व्यवस्था और कीट नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस या स्वास्थ्य परीक्षण से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। पूरी यूनिट में स्वच्छता मानकों और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा था।

निरीक्षण के दौरान ‘नायलॉन पोहा’ (युवराज ब्रांड) के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यूनिट का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, जिससे उत्पादन और वितरण कार्य रोक दिया गया है।

यह घटना खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी लापरवाही से खाद्य पदार्थ बैक्टीरिया या अन्य संक्रमण से दूषित हो सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य उत्पाद खरीदते समय गुणवत्ता और प्रमाणन पर ध्यान दें। यह मामला साफ करता है कि आकर्षक पैकेजिंग से अधिक महत्वपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया की स्वच्छता और सुरक्षा है।