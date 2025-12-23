Main Menu

तमिलनाडु: 2 साल पहले कुत्ते ने काटा, अब हुई युवक की मौत; इस मामले ने डॉक्टरों को भी चौंकाया

Updated: 23 Dec, 2025 03:20 PM

tamil nadu ranipet rabies death after two year old dog bite

नेशनल डेस्क : तमिलनाडु के रानीपेट जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 18 वर्षीय युवक की रेबीज संक्रमण के कारण मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस कुत्ते ने युवक को काटा था, वह घटना करीब दो साल पुरानी बताई जा रही है। इतने लंबे समय बाद अचानक युवक में रेबीज के लक्षण सामने आए और कुछ ही दिनों में उसकी जान चली गई।

पुलिस के अनुसार, मृतक युवक की पहचान जे दिवा के रूप में हुई है। वह अरक्कोनम नगर क्षेत्र के मोसुर गांव स्थित बालाजी नगर का निवासी था। जे दिवा अपने माता-पिता जंबुलिंगम और बेबी का इकलौता बेटा था। उसके माता-पिता दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। जे दिवा ने मोसुर सरकारी स्कूल से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की थी और आगे की पढ़ाई या रोजगार की तैयारी कर रहा था।

अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पहुंचे परिजन
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, दो दिन पहले जे दिवा को अचानक बुखार आना शुरू हुआ। इसके साथ ही उसके व्यवहार में भी असामान्य बदलाव देखे गए। शनिवार शाम उसकी हालत और बिगड़ने पर परिजन उसे नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उसमें रेबीज से मिलते-जुलते लक्षण पाए, जिसके बाद युवक को तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया गया।

रानीपेट जिले के संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक ने बताया कि युवक की स्थिति तेजी से गंभीर होती जा रही थी। इलाज के दौरान जब परिजनों से विस्तृत जानकारी ली गई, तो सामने आया कि करीब दो साल पहले उसे एक आवारा कुत्ते ने काटा था। इस जानकारी के बाद डॉक्टरों को रेबीज से संबंधित मस्तिष्क बुखार, यानी रेबीज एन्सेफेलाइटिस, का संदेह हुआ। इसके बाद युवक को तिरुवल्लूर सरकारी अस्पताल रेफर किया गया, जहां जांच में रेबीज संक्रमण की पुष्टि हुई। हालत लगातार बिगड़ने पर उसे चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल भेजा गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उसका इलाज शुरू किया।

इलाज के बावजूद नहीं बच सकी जान
अस्पताल में तमाम चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद जे दिवा की हालत में सुधार नहीं हो सका। दो दिनों के भीतर उसकी स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई और अंततः उसकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार में शोक की लहर फैल गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि जे दिवा को आवारा कुत्तों से काफी लगाव था और वह अक्सर उनके साथ खेलता रहता था। आशंका जताई जा रही है कि कुत्ते के काटने की घटना को उसने गंभीरता से नहीं लिया होगा या इसकी जानकारी घरवालों को नहीं दी होगी। यही लापरवाही उसके लिए घातक साबित हुई।

