    3. | सौंद ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

सौंद ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

Edited By Updated: 29 Dec, 2025 08:15 PM

tarunpreet saund chaired the review meeting

सौंद ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की


चंडीगढ़, 29 दिसंबर (अर्चना सेठी) समग्र विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने आज विकास भवन, एस.ए.एस. नगर में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के विकास कार्यों की जायज़ा लेने हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की।

इस समीक्षा बैठक के दौरान तरुनप्रीत सिंह सौंद ने निर्माणाधीन 3100 मॉडल खेल मैदानों तथा निर्माणाधीन 500 पंचायत घरों के विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।

इसके साथ ही उन्होंने निर्माणाधीन 1100 आंगनवाड़ी केंद्रों के विकास कार्यों की भी समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री सोंद ने चल रहे कई अन्य बड़े और छोटे विकास कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के प्रशासनिक सचिव अजीत बालाजी जोशी, संयुक्त विकास आयुक्त शैना अग्रवाल, पंजाब विकास आयोग के सदस्य अनुराग कुंडू, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक उमा शंकर गुप्ता तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के मुख्य अभियंता करनपाल सिंह चाहल भी उपस्थित थे।

