Tata Punch facelift Launch: ऐतिहासिक! बोल्ड लुक, स्मार्ट और फीचर्स के साथ लॉन्च हुई Punch facelift, कीमत सुनकर हो जाएंगे हैरान

New Tata Punch Price & Features: टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर माइक्रो-एसयूवी 'टाटा पंच' को बिल्कुल नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। 2026 मॉडल के रूप में आए Tata Punch Facelift को अधिक पावरफुल इंजन, आधुनिक फीचर्स और कड़े सुरक्षा मानकों के साथ बाजार में उतारा गया है। डिटेल में जानते हैं इस कार के बारे में

नया प्रीमियम इंटीरियर और हाई-टेक फीचर्स

कार का केबिन अब पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम हो गया है। इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन, नया डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और इल्यूमिनेटेड लोगो वाला 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। अन्य प्रीमियम सुविधाओं में वॉयस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो और सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट शामिल हैं।

पहली बार मिलेगा 'टर्बो इंजन'

कंपनी ने पंच फेसलिफ्ट में इस बार 'टर्बो इंजन' दिया है। यानि की अब इसमें नेक्सॉन वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 120hp की पावर और 170Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा। यह नया इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और मात्र 11.1 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है।

सीएनजी में भी मिलेगा ऑटोमेटिक का मजा

टाटा ने अपनी ट्विन-सिलेंडर तकनीक के साथ एक और बड़ा अपडेट दिया है। अब पंच के सीएनजी वेरिएंट में भी ग्राहकों को AMT (ऑटोमेटिक) गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो किफायती ईंधन के साथ आरामदायक शहरी ड्राइविंग चाहते हैं। सीएनजी वेरिएंट में 210 लीटर का उपयोगी बूट स्पेस भी मिलता है।

BNCAP में मिली 5- स्टार रेटिंग

टाटा ने सुरक्षा के मामले में एक बार फिर सबको चौंका दिया है। कंपनी ने नई पंच का एक खड़े ट्रक के साथ 50 kmph की रफ्तार पर क्रैश टेस्ट किया, जिसमें कार के अंदर मौजूद सभी 4 डमी सुरक्षित पाई गईं। इसे भारत NCAP रेटिंग में 5-स्टार मिले हैं। सुरक्षा के लिए अब स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और 360-डिग्री कैमरा जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं।

शुरुआती कीमत और बुकिंग डिटेल्स

टाटा मोटर्स ने नई पंच फेसलिफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.59 लाख रुपये तय की है। यह कार कुल 6 प्रमुख ट्रिम्स— स्मार्ट, प्योर, प्योर+, एडवेंचर, अकॉम्पलिस्ड और अकॉम्पलिस्ड+ में उपलब्ध होगी। कंपनी ने इसके लिए बुकिंग आज यानी 13 जनवरी 2026 से ही शुरू कर दी है। ग्राहक इसे ऑनलाइन या नजदीकी टाटा डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं।