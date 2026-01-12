Main Menu

नए डिज़ाइन और टर्बो इंजन के साथ कल लॉन्च होगी Tata Punch Facelift, मिलेंगे दमदार फीचर्स

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 01:50 PM

tata punch facelift will be launched tomorrow with a new design

Tata Motors कल अपनी पॉपुलर माइक्रो SUV Punch का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर रही है। नई Punch में अपडेटेड LED हेडलाइट्स, LED टेललाइट्स, 16-इंच अलॉय व्हील्स और Nexon जैसा टच क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, ESC, TPMS और हाईटेक...

नेशनल डेस्कः Tata Motors भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर माइक्रो SUV Punch का फेसलिफ्ट वर्जन कल लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से पहले कंपनी ने सोशल मीडिया पर कई टीजर जारी किए हैं, जिससे नई Punch Facelift के डिजाइन, इंजन, फीचर्स और कलर ऑप्शन्स से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। इस बार Tata Punch को पहले से ज्यादा आकर्षक और ताकतवर बनाया गया है, जो इस सेगमेंट में नई प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकता है।

लुक अब पहले से ज्यादा आकर्षक
नई Tata Punch Facelift का लुक अब पहले से ज्यादा आकर्षक और प्रीमियम होगा। टीज़र से यह स्पष्ट होता है कि इसमें अपडेटेड LED हेडलाइट्स और LED DRLs दिए जाएंगे। इसके अलावा, नए डिजाइन के 16 इंच तक के अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ नई LED टेललाइट्स के साथ लाइटबार भी मिलेगा, जो SUV को एक नया और बेहतर लुक देगा।

नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील
Punch Facelift के इंटीरियर्स में भी कई बदलाव किए गए हैं। इसमें नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील होगा, जिस पर रोशनी वाला Tata का लोगो मिलेगा। इसके अलावा, Nexon जैसा ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए टच पैनल दिया जाएगा। नए 7 इंच के ड्राइवर डिस्प्ले के साथ ब्लू और ग्रे थीम वाली सीट अपहोल्स्ट्री भी मिलेगी, जो इसे और ज्यादा आकर्षक बनाएगी।

सेफ्टी और टेक्नोलॉजी 
नई Punch Facelift में सेफ्टी और टेक्नोलॉजी का भी खास ध्यान रखा गया है। उच्च वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा, सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ट्रैक्शन कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। इसके अलावा, केबिन में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी।

नया टर्बो पेट्रोल इंजन
इस बार Tata Punch Facelift में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है – इसमें नया टर्बो पेट्रोल इंजन जोड़ा जाएगा। हालांकि, इंजन की पावर, टॉर्क और गियरबॉक्स से जुड़ी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस इंजन के आने से Punch की परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होने की उम्मीद है।


नए कलर ऑप्शन्स 

Tata Punch Facelift को इस बार नए और फ्रेश कलर ऑप्शन्स के साथ पेश किया जाएगा। इसमें कुल छह रंग विकल्प होंगे – Cyantafic, Caramel, Bengal Rouge, Daytona Grey, Coorg Clouds और Pristine White। हालांकि, टीजर्स में ब्लू और व्हाइट डूअल शेड्स को ही दिखाया गया है।

