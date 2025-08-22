Main Menu

Asia Cup 2025: रहाणे का बड़ा बयान- अब वो आ गए हैं… संजू सैमसन होंगे बाहर? बेंच पर गर्मी सेंक सकते हैं ये खिलाड़ी

Edited By Anu Malhotra,Updated: 22 Aug, 2025 07:16 AM

team india playing xi asia cup 2025 shubman gill sanju samson

नई दिल्ली:  एशिया कप 2025 को लेकर टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। चयन समिति द्वारा घोषित टीम के बाद, भारतीय फैंस के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है – ओपनिंग जोड़ी कौन होगी? क्या संजू सैमसन को एक बार फिर से बेंच पर बैठना होगा? क्या शुभमन गिल की वापसी से टीम की टॉप ऑर्डर में बदलाव तय है?

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने टीम का ऐलान करते हुए साफ किया कि शुभमन गिल की वापसी तय थी। पिछली बार जब वह खेले थे, तो उन्होंने उपकप्तानी की भूमिका भी निभाई थी। इस बार वे चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनकी जगह संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की थी। लेकिन अब गिल की मौजूदगी में यह माना जा रहा है कि सैमसन को तीसरे ओपनर के तौर पर टीम में रखा जाएगा — यानी उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना मुश्किल हो सकता है।

इस बहस को और हवा दी भारत के अनुभवी बल्लेबाज़ अजिंक्य रहाणे ने, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "शुभमन टीम में वापस आ गए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वह अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे।" उन्होंने आगे जोड़ा, "संजू सैमसन शानदार खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे टीम मैन भी, लेकिन इस स्थिति में शायद उन्हें बाहर बैठना पड़े।" रहाणे ने कहा कि संजू सैमसन के खेलने की उम्मीद अब परिस्थितियों और रणनीति पर निर्भर करेगी। उन्होंने संजू की तारीफ करते हुए कहा, "वो आत्मविश्वासी खिलाड़ी हैं और टीम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन टीम कॉम्बिनेशन में इस वक्त गिल और अभिषेक आगे नजर आ रहे हैं।"

रहाणे की संभावित प्लेइंग इलेवन (Asia Cup 2025):

  1. शुभमन गिल
  2. अभिषेक शर्मा
  3. तिलक वर्मा
  4. सूर्यकुमार यादव (कप्तान)
  5. हार्दिक पांड्या
  6. जितेश शर्मा (विकेटकीपर)
  7. अक्षर पटेल
  8. जसप्रीत बुमराह
  9. अर्शदीप सिंह
  10. कुलदीप यादव
  11. वरुण चक्रवर्ती / हर्षित राणा (पिच के हिसाब से चयन)

रहाणे ने खासतौर पर तेज गेंदबाजों की जोड़ी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वो इस टूर्नामेंट में बुमराह और अर्शदीप को एक साथ गेंदबाजी करते देखने के लिए उत्साहित हैं। रहाणे ने कहा, "बुमराह के बारे में कुछ कहना जरूरी नहीं, वो विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं। वहीं अर्शदीप भी दोनों ओर स्विंग करा सकते हैं और यॉर्कर फेंकने में माहिर हैं। ये कॉम्बिनेशन विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती होगा।" 

बेंच पर गर्मी सेंक सकते हैं ये खिलाड़ी:
संजू सैमसन के अलावा, कुछ और खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना मुश्किल दिख रहा है। इनमें मुख्य रूप से रजत पाटीदार, रिंकू सिंह, और वॉशिंगटन सुंदर जैसे नाम शामिल हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें "सिर्फ टीम का हिस्सा" बनाकर रखा गया है।

भारत का एशिया कप शेड्यूल:
टीम इंडिया को ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के खिलाफ मैच खेलने हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को लेकर खासा रोमांच है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के बावजूद क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है।

