क्रिकेट की जगत से आई बड़ी खबर: एक साथ 2 खिलाड़ियों ने किया इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान

Edited By Updated: 23 Dec, 2025 09:18 AM

thailand women s cricket nattaya boochatham roseannee kanoh sea games 2025

नेशनल डेस्क: एक ही दिन में थाईलैंड महिला क्रिकेट ने अपने दो प्रमुख खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कहते देखा। 39 साल की अनुभवी नट्टया बूचाथम और 26 साल की दमदार ऑलराउंडर रोसेननी कानोह ने अपने करियर का आखिरी अध्याय SEA गेम्स 2025 में पूरा किया, और साथ ही टीम के लिए यादगार पलों की कहानी भी लिखी।

नट्टया बूचाथम: थाईलैंड की क्रिकेट की दीवार
नट्टया बूचाथम ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि SEA गेम्स का फाइनल उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच होगा। पिछले दशक से अधिक समय तक टीम की रीढ़ रही बूचाथम ने बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी दोनों में अपनी क्षमता साबित की। उन्होंने कुल 116 T20I मैचों में 1035 रन बनाए और 126 विकेट झटके। इसके अलावा, 13 ODI मैचों में उन्होंने 165 रन और 12 विकेट लिए। ICC और ACC टूर्नामेंट्स में उनका प्रदर्शन लगातार टीम के लिए भरोसे का आधार रहा। 2020 महिला T20 वर्ल्ड कप में देश का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही वह हाल ही में ICC महिला इमर्जिंग ट्रॉफी 2025 जीतने वाली टीम का भी अहम हिस्सा रही हैं।

रोसेननी कानोह: युवा लेकिन निर्णायक
26 साल की रोसेननी कानोह ने भी SEA गेम्स फाइनल के साथ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। फाइनल के दबाव भरे क्षणों में, जब टीम 19/3 के स्कोर पर 59 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तब कानोह क्रीज पर आईं। संयम और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने टीम को विजय तक पहुँचाया। उनके एक यादगार छक्के ने स्कोर बराबर किया और विजयी रन बनाकर थाईलैंड को गोल्ड मेडल दिलाया।

कानोह ने 6 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में 49 T20I मैचों में 219 रन बनाए और 3 विकेट लिए। वहीं, 9 ODI में उन्होंने कुल 100 रन बनाये। अगस्त 2019 में डेब्यू करने वाली कानोह ने अपने छोटे करियर में कई यादगार पल टीम को दिए।

 इस SEA गेम्स फाइनल ने थाईलैंड महिला क्रिकेट के लिए न सिर्फ एक गोल्ड मेडल का जश्न मनाया, बल्कि दो खिलाड़ियों के अंतरराष्ट्रीय सफर का सम्मान भी किया। बूचाथम और कानोह ने टीम के लिए शानदार योगदान दिया और अपनी अलग-अलग शैली से खेल को नया आयाम दिया।

 

