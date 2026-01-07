Main Menu

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’: कपिल शर्मा ₹5 करोड़ प्रति एपिसोड, सुनील ग्रोवर ₹25 लाख, कृष्णा अभिषेक ₹10 लाख!

Updated: 07 Jan, 2026 08:51 AM

the great indian kapil show kapil sharma fees sunil grover fees

नेटफ्लिक्स का लोकप्रिय कॉमेडी शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार शो के कलाकारों की फीस को लेकर। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शो के मेकर्स कथित तौर पर कपिल शर्मा को हर एपिसोड के लिए लगभग ₹5 करोड़ भुगतान कर रहे हैं। कपिल...

नेशनल डेस्क: नेटफ्लिक्स का लोकप्रिय कॉमेडी शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार शो के कलाकारों की फीस को लेकर। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शो के मेकर्स कथित तौर पर कपिल शर्मा को हर एपिसोड के लिए लगभग ₹5 करोड़ भुगतान कर रहे हैं। कपिल शर्मा के अलावा शो में काम करने वाले अन्य प्रमुख कलाकारों की कमाई भी चर्चा का विषय बनी हुई है।रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके साथ शो में काम करने वाले:

सुनील ग्रोवर – लगभग ₹25 लाख प्रति एपिसोड

कृष्णा अभिषेक – लगभग ₹10 लाख प्रति एपिसोड

अर्चना पूरन सिंह – लगभग ₹10-12 लाख प्रति एपिसोड

ये आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं हैं। शो में इन कलाकारों के साथ कई अन्य कलाकार भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनकी कमाई की सही जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।

हाल ही कपिल ने कनाडा में caps cafe की शुरूआत कर बिजनेस में अपनी एंट्री की वहीं अब उन्होंने अपना दूसरी आउटलेट दुबई में शुरू कर दिया है।

 

