    Mutual Fund: 5 साल में चाहिए ₹10 लाख? जानिए आज से कितनी करनी होगी मंथली SIP

Mutual Fund: 5 साल में चाहिए ₹10 लाख? जानिए आज से कितनी करनी होगी मंथली SIP

25 Feb, 2026 03:34 PM

अगले 5 वर्षों में ₹10 लाख का मालिक बनने का सपना देख रहे हैं? यह लक्ष्य कठिन लग सकता है, लेकिन सही वित्तीय रणनीति और अनुशासन के साथ इसे हासिल करना पूरी तरह मुमकिन है। mutual fund में Systematic Investment Plan (SIP) एक ऐसा जादुई टूल है, जो छोटे-छोटे...

mutual fund: अगले 5 वर्षों में ₹10 लाख का मालिक बनने का सपना देख रहे हैं? यह लक्ष्य कठिन लग सकता है, लेकिन सही वित्तीय रणनीति और अनुशासन के साथ इसे हासिल करना पूरी तरह मुमकिन है। mutual fund में Systematic Investment Plan (SIP) एक ऐसा जादुई टूल है, जो छोटे-छोटे निवेश को समय के साथ एक बड़े कॉर्पस में बदल देता है। आइए समझते हैं कि अगले 60 महीनों में ₹10 लाख का फंड तैयार करने के लिए आपको जेब से हर महीने कितनी रकम निकालनी होगी और यह पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है।

क्या है SIP और क्यों है यह खास?

SIP यानी Systematic Investment Plan निवेश का वह तरीका है जहां आप एकमुश्त मोटी रकम लगाने के बजाय हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको 'कंपाउंडिंग' (चक्रवृद्धि ब्याज) और 'रुपी कॉस्ट एवरेजिंग' का दोहरा लाभ मिलता है। यानी जब बाजार गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं और जब बाजार चढ़ता है तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू तेजी से बढ़ती है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बाजार के उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करते हुए धीरे-धीरे संपत्ति बनाना चाहते हैं।

रिटर्न का गणित: उम्मीद और हकीकत

चूंकि म्यूचुअल फंड का सीधा संबंध शेयर बाजार से होता है, इसलिए इसमें रिटर्न की कोई फिक्स गारंटी नहीं होती। हालांकि, ऐतिहासिक आंकड़ों पर गौर करें तो लंबी अवधि के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने औसतन 12% का सालाना रिटर्न दिया है। कुछ बेहतर प्रदर्शन करने वाले फंड्स तो 15% से 18% तक का रिटर्न भी दे देते हैं। गणना को आसान बनाने के लिए हम 12% और 15% के संभावित रिटर्न को आधार मानकर भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं।

₹10 लाख के लिए कितनी करनी होगी मंथली SIP?

यदि आप अगले 5 साल (60 महीने) का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो निवेश का गणित कुछ इस प्रकार होगा:

1. 12% संभावित रिटर्न के साथ:

अगर आपका निवेश सालाना 12% की दर से बढ़ता है, तो आपको हर महीने ₹12,200 की SIP शुरू करनी होगी।

  • कुल निवेश (5 साल में): ₹7,32,000

  • अनुमानित मुनाफा: ₹2,74,334

  • 5 साल बाद कुल फंड: ₹10,06,334

2. 15% संभावित रिटर्न के साथ:

यदि आप थोड़े बेहतर प्रदर्शन वाले फंड का चुनाव करते हैं जो 15% का रिटर्न दे सके, तो आपकी मंथली किस्त कम हो जाएगी। इस स्थिति में आपको हर महीने ₹11,200 का निवेश करना होगा।

  • इस स्थिति में भी आपका कुल फंड 5 साल की अवधि खत्म होने तक लगभग ₹10 लाख के पार पहुंच जाएगा।

निवेश शुरू करने से पहले ध्यान दें

5 साल की अवधि निवेश के लिए एक मध्यम समय सीमा है। इसमें सफलता पाने का सबसे बड़ा मंत्र 'निरंतरता' है। बाजार की गिरावट में अपनी SIP को बंद करने के बजाय उसे जारी रखना ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा।

 

