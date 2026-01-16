Main Menu

अपनी असफलताओं को छुपा रही पंजाब सरकार: हरसिमरत बादल

16 Jan, 2026 09:37 PM

the punjab government is hiding its failures harsimrat badal

मानसा (मित्तल): पंजाब सरकार अब प्रेस की आवाज़ को भी दबाने लगी है। जो मुख्यमंत्री पंजाब को नंबर 1 राज्य बनाने और नेताओं से जनता द्वारा सवाल पूछे जाने की बात कहते थे, आज वही सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला कर रही है। सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पंजाब केसरी प्रेस पर सोच-समझ कर साजिश के तहत हमला किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

