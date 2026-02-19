केंद्र सरकार ने पंजाब में 6 लेन Project को दी मंजूरी, मिलेगी बड़ी राहत

पंजाब में बुनियादी ढांचे के विकास और ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है।

चंडीगढ़: पंजाब में बुनियादी ढांचे के विकास और ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने NH-205A के अंबाला-चंडीगढ़ सेक्शन को ज़ीरकपुर बाईपास से जोड़ने के लिए 6-लेन वाले एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड स्पर (Spur) के निर्माण के लिए 1,463.95 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उक्त जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी है।

इस प्रोजेक्ट से जुड़े मुख्य लाभ निम्नानुसार हैं:

ट्रैफिक से राहत: यह कोरीडोर ट्राइसिटी रिंग रोड प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा होगा, जो मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकूला के मुख्य शहरी क्षेत्रों से गुजरने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट कर जाम को कम करेगा।



मुख्य हाईवे पर दबाव घटेगा: नए मार्ग के बनने से NH-44, NH-205A और NH-152 जैसे व्यस्त हाइवे पर ट्रैफिक का बड़ा दबाव कम होगा।



हिमाचल जाने की सुविधा: यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, खासकर शिमला क्षेत्र के लिए सीधी और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह नया 6-लेन कोरीडोर आने वाले समय में पंजाब और पड़ोसी राज्यों के बीच संपर्क को बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।